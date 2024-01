Die Landwirte protestieren gegen die Sparmaßnahmen der Ampelkoalition. REUTERS/CHRISTIAN MANG

Berlin – Obwohl die deutsche Bundesregierung die geplanten Kürzungen im Agrarbereich teilweise zurückgenommen hat, bereiten Bauern massive bundesweite Proteste ab Montag vor. Auch andere Branchen wollen sich beteiligen. Polizei und Behörden rechnen mit starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Auch Schulen und zahlreiche andere gesellschaftliche Bereiche dürften betroffen sein. Der "Nordkurier" berichtete etwa, dass Krankenhäuser ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Passagierscheine ausgestellt haben – aus Sorge, dass sie aufgrund der Straßenblockaden nicht rechtzeitig zur Arbeit kommen können.

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner kritisierte die Protestpläne als unverhältnismäßig. Auch die Polizei warnt vor Verkehrsgefährdungen und Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bundesbehörden befürchten zudem eine Radikalisierung und Unterwanderung der Proteste.

"Rechte wollen wir auf unseren Demos nicht haben"

Bauernverbands-Präsident Joachim Rukwied hat rechte Gruppierungen gewarnt, die angekündigten Bauerndemonstrationen gegen Subventionskürzungen beim Agrardiesel zu unterwandern. "Rechte und andere radikale Gruppierungen wollen wir auf unseren Demos nicht haben", sagte Rukwied der "Bild am Sonntag" vor dem Start der Protestwoche.

"Wir sind Demokraten und da findet ein politischer Wechsel wenn, dann über die Stimmabgabe in der Wahlkabine statt", fügte er mit Blick auf Umsturz-Äußerungen rechter Gruppierungen hinzu. "Aktionen wie in Schlüttsiel schaden unseren politischen Anliegen. Wir wollen in der kommenden Woche friedlich und geordnet demonstrieren." Am Donnerstag hatten nach Angaben der Polizei 250 bis 300 Bauern im schleswig-holsteinischen Schüttsiel Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Verlassen eines Schiffs gehindert – aus Protest gegen die geplante Streichung von Subventionen für die Landwirtschaft.

Zustimmung zu den Protesten gab es am Wochenende etwa von der AfD, den Freien Wählern in Bayern und der CSU. Die AfD ermunterte ihre Anhänger, an den Demonstrationen teilzunehmen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) distanzierte sich zwar von "radikalen Attacken", äußerte aber "Verständnis und Solidarität" für die Proteste der Landwirte.

Warum wird protestiert?

Die angekündigten Proteste der Landwirte sind die zweite Runde in einem Streit mit der Bundesregierung. Hintergrund sind geplante Haushaltskürzungen, von denen die Landwirte unmittelbar betroffen wären. Im Dezember 2023 hatte die Ampelkoalition angekündigt, Steuervergünstigungen für Agrardiesel abzuschaffen. Ebenfalls vereinbarte sie, land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge nicht mehr von der Kfz-Steuer zu befreien. Daraufhin war es kurz vor Weihnachten zu einer Reihe von Bauernprotesten gekommen.

Zwar gab die Bundesregierung dem Druck der Landwirte nach und kündigte an, die Steuervergünstigungen für Landwirtschafts- und Forstfahrzeuge beizubehalten und die Diesel-Subventionen nur schrittweise auslaufen zu lassen. Doch die Bauern konnte das nicht besänftigen. Ihnen gehen auch die sanfteren Kürzungen zu weit, und dagegen wollen sie am Montag protestieren. (APA, Reuters, red, 7.1.2024)