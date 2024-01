86-Dos wurde einst von Microsoft gekauft und legte so die Grundlagen für die weitere PC-Welt. Nun ist es in seiner bisher ältesten bekannten Version wieder verfügbar

Windows mag den Desktop-Markt seit mehreren Jahrzehnten dominieren, und doch gab es auch eine Zeit davor. Seine ersten großen Erfolge konnte Microsoft nämlich mit einem ganz anderen Betriebssystem feiern, das ganz auf die Texteingabe ausgerichtete MS-DOS.

Vorgänger

So weit dürfte die Geschichte noch vielen geläufig sein, was hingegen weniger bekannt ist: Die Basis für MS-DOS hat Microsoft gar nicht selbst entwickelt, sie wurde zugekauft. 86-DOS nannte sich der von Tim Paterson und seiner Firma Seattle Computer Products bereits seit Ende der Siebziger-Jahre des letzten Jahrhunderts entwickelte Vorgänger.

Jene Originaldiskette mit 86-DOS von der das Abbild zur Veröffentlichung nun gezogen wurde. Wie selten dieser Fund ist, zeigt auch gut die Seriennummer. Internet Archive

Während von MS-DOS auch alte Versionen noch gut erhalten sind, galten gerade sehr frühe Versionen von 86-DOS bisher als verschollen. Nun ändert sich das: Mit der Version 0.1-C (oder auch: 0.11) ist die bisher älteste bekannte Ausgabe des Betriebssystems wieder aufgetaucht. Doch nicht nur das, wurde sie auch gleich im Internet Archive veröffentlicht und kann von dort heruntergeladen werden.

Testlauf

Wer will, kann sich dann auch gleich ansehen, was das Betriebssystem damals so vermochte. Immerhin kann es mithilfe des SIMH-Emulators auch heute noch ausprobiert werden. Zum Teil war 86-DOS übrigens auch als QDOS (für: "Quick and Dirty Operating System") bekannt.

Die nun gefundene Version stammt von Anfang 1980 und war laut späteren Angaben von Paterson im besten Fall halbfertig. Erst spätere Versionen wurden dann für Drittfirmen lizenziert – darunter auch Microsoft, bevor sich das Unternehmen im Juli 1981 zum Kauf von Seattle Computer Products entschloss und so eine lange Geschichte an eigenen Betriebssystemen begann. (apo, 7.1.2024)