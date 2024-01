Es ist wieder so weit: 2024 ist das Abnehmen erneut einer der am häufigsten gefassten Vorsätze fürs neue Jahr. So schwierig könne das doch nicht sein, denken viele. Man müsse sich einfach nur ein bisserl mehr anstrengen. Auch der ärztliche Rat für krankhaft übergewichtige Menschen geht oft nicht über ein "Nehmen Sie halt einfach ab!" hinaus. Betroffene werden völlig alleingelassen.

Aktuell wird in der westlichen Welt Übergewicht begünstigt, gar gefördert. Künftig sollte der gesunde Weg der einfachste und günstigste sein. IMAGO/Jimmy Williams

Komplexe Erkrankung

Die richtige Botschaft aber wäre: "Es liegt nicht nur an Ihnen!" Dass Übergewicht nicht bloß Resultat von persönlichem Versagen ist, wurde in der Forschung unzählige Male geklärt. Politische Vertreter und Entscheidungsträgerinnen verkennen Adipositas noch immer als reines Lifestyleproblem. Dabei hat die Krankheit weniger mit mangelnder Selbstbeherrschung zu tun, sondern ist vielmehr zu großen Teilen durch das Umfeld zu erklären, in dem man aufgewachsen ist. Adipositas ist eine komplexe Erkrankung, bei der genetische, gesellschaftliche und umweltbedingte Faktoren entscheidend sind.

Effiziente Maßnahmen

Für den Umgang damit braucht es statt individueller Bemühungen und Neujahrsvorsätzen schleunigst effiziente Präventions- und Therapiemaßnahmen. Aktuell wird in der westlichen Welt Übergewicht begünstigt, gar gefördert. Künftig sollte der gesunde Weg der einfachste und günstigste sein. Das wäre insbesondere für junge Menschen wichtig. Denn sind die Weichen einmal gestellt, ist es schwierig, sie zu ändern. (Magdalena Pötsch, 8.1.2024)