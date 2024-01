Vanessa Herzog gewann über 500 und 1000 Meter EM-Bronze. IMAGO/ro Shots

Heerenveen - Vanessa Herzog hat bei der Eisschnelllauf-EM am Sonntag erneut Bronze gewonnen. Wie bei den 500 Metern am Samstag landete die Tirolerin auch über die 1.000 Meter am Sonntag auf Rang drei. Der Sieg ging an die Niederländerin Jutta Leerdam (1:45,45 Minuten), Silber an deren Landsfrau Antoinette Rijpma-De Jong (+0,59 Sekunden). Herzog hatte 1,29 Sekunden Rückstand. Sie verhinderte wie am Tag zuvor einen Oranje-Triplesieg in Heerenveen. Die Niederländerin Isabel Grevelt (+1,49) wurde Vierte. (red, 7.1.2024)