Liebe Leserin, lieber Leser,

was ist eine absichtliche Hintertür in Hard- und Software und was ein Versehen? Klingt nach einer dummen Frage, ist aber tatsächlich oft nicht so einfach zu beantworten. Eine aktuelle Debatte um Apple-Chips für iPhones und Macs ist da geradezu ein Paradebeispiel. Wie auch immer man das bewertet, eines ist auf jeden Fall klar: Der Hersteller hat in einem aktuellen Fall ganz ordentlich gepatzt.

Der Linux-Desktop ist für vieles bekannt, optisch oder technisch sonderlich innovativ zu sein, gehört aber nur selten dazu. Das war allerdings schon einmal anders, und in einem Hintergrundbericht, blicken wir heute auf die Zeit von Compiz und Desktop-Effekten zurück. Zudem haben wir uns angesehen, was im Jahre 2024 an neuen E-Autos auf die Menschheit zukommt.

Das und viel mehr gibt es heute bei uns zu lesen, wir wünschen angenehme Lektüre!

Aufregung um vermeintliche Hintertür in Apple-Chips für iPhones und Macs

Compiz, Xgl und viel "Wow": Als der Linux-Desktop mal so richtig cool war

Die spannendsten E-Autos 2024

E-Autos sollen in Österreich 2024 deutlich günstiger werden

"KI-Scheiße": Open-Source-Entwickler schimpft über Zunahme erfundener Sicherheitslücken

Der älteste bekannte Vorgänger von MS-DOS und Windows ist wieder aufgetaucht

Vision Pro: Apple beginnt mit Verteilung seiner VR-Brille, Konkurrenz steht in Startlöchern

Tesla muss Reichweitenversprechen für mehrere Modelle nach unten korrigieren

Damit sie uns nicht töten: Google will Roboter mit Verfassung zähmen

CES 2024: Auch in Las Vegas dreht sich (fast) alles um KI

Neue Hülle mit Tastatur verwandelt iPhone in einen Blackberry-Klon

Tesla lehnt Tarifbindung für Bezahlung von Mitarbeitern kategorisch ab