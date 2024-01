Die Europameisterschaft im Skibergsteigen startet am Montag in Flaine und Chamonix. Sarah Dreier will nicht ohne Medaille aus den französischen Alpen zurückkehren. WMP Martin Weigl

Sarah Dreier sieht gestochen scharf. Das Leben zieht sozusagen in High Definition an ihr vorbei. Das war nicht immer so. 16 Dioptrien wurden bei der Salzburgerin gemessen. Bis sie sich im vergangenen Jahr zu einer Augenoperation entschied. Mit den beiden eingesetzten Kunstlinsen ist die 28-jährige Skibergsteigerin überglücklich: "Das ist ein völlig neues Lebensgefühl." Beim österreichischen Bundesheer wurde Dreier trotzdem ein zweites Mal abgelehnt. "Man hat mir gesagt, das Auge sei immer noch dasselbe. Sie haben befürchtet, dass ich mir eine Hornhautverletzung zuziehen könnte. Ich war wirklich verzweifelt."

Aber warum will eine Vizeweltmeisterin und erfolgreiche Weltcup-läuferin eigentlich zum Militär? Es geht um eine Anstellung. Der Heeressportverband bietet Aktiven nicht nur Trainingsmöglichkeiten, sondern auch eine finanzielle Absicherung. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Benni Raich, Felix Gottwald, Sabrina Filzmoser – sie alle waren beim Heer. Für viele Einzelsportler wird die Aufnahme ins Heeressportzentrum zur Lebensgrundlage. Gerade in Randsportarten kann es ohne Unterstützung eng werden. Von einer Medaille kann man nicht abbeißen.

"Wenn man nur Geld verdienen will, sollte man nicht mit dem Skibergsteigen anfangen. Ein Weltcupsieg bringt 1200 Euro, das ist nicht viel. Aber der Sport ist nun mal meine Leidenschaft", sagt Dreier. Ihre Arbeit als Lehrerin an der Mittelschule Uttendorf hat sie aufgegeben – oder besser gesagt aufgeben müssen. "Sport und Schule waren nicht mehr zu vereinbaren. Man muss sich zu 100 Prozent auf eine Sache konzentrieren. Ich wollte nicht, dass die Kinder im Winter immer wieder drei, vier Tage ohne die Frau Lehrerin sein müssen. Mir fehlen die Schüler, aber das war die richtige Entscheidung."

Vom Zollsport

Seit dem 1. Dezember ist Dreier beim Zoll angemeldet. Der Salzburger Landeshauptmannstellvertreter Stefan Schnöll hat sich in der Causa eingesetzt. "Ich bin in unserer Sparte jetzt die erste Zollsportlerin", sagt Dreier. Ja, Zollsport, sowas gibt es auch. Spitzensportler werden gefördert und erhalten gleichzeitig eine Berufsausbildung in der Zollverwaltung. Die zweifache Skiweltmeisterin Katharina Liensberger ist ebenso mit von der Partie wie Riesenslalom-Ass Stefan Brennsteiner. Dreier verspürt Erleichterung: "Ich muss mir finanziell keine Sorgen mehr machen."

Sarah Dreier quält sich im Vertical gerne den Berg hinauf. WMP Martin Weigl

Volle Konzentration auf den Sport also. Zum Jahresabschluss krönte sich Dreier in St. Johann im Pongau zum vierten Mal in Folge zur Staatsmeisterin im Vertical. Sie übernahm vom Start weg die Führung und verteidigte die Position bis ins Ziel. Das Vertical ist ein reines Aufstiegsrennen, bis zu 800 Höhenmeter sind dabei zu bewältigen. Wer sich nicht quälen kann, sollte sich besser nach einem anderen Job umsehen. "Wenn man über die Ziellinie geht, werden Glücksgefühle frei. Aber die Qual auf dem Weg nach oben macht nicht immer Spaß. Entweder man kann das – oder man kann es nicht."

Am Montag startet die Europameisterschaft in Flaine und Chamonix. In den französischen Alpen zählt Dreier am Donnerstag im Vertical zu den Favoritinnen. Zuvor geht sie noch im Individual an den Start, hier stehen Aufstiege und Abfahrten auf dem Programm. Den Sprintbewerb mit zusätzlichen Tragepassagen lässt Dreier aus: "Ich muss meine Kräfte einteilen. Bei der EM zählen nur die ersten drei. Ich würde wirklich gerne mit einer Medaille nach Hause fahren. Im Vertical will ich richtig Gas geben, das Letzte aus mir rausholen."

Richtung Olympia

Bei der EM 2022 wurde Dreier Dritte, bei der WM 2023 Zweite. Den Heimweltcup in Schladming konnte sie im Vorjahr für sich entscheiden. Aber jetzt geht ein größeres Ziel am Horizont auf, das Skibergsteigen wird 2026 olympisch. Haken an der Sache: Die Medaillen werden in Cortina d’Ampezzo nur im Sprint vergeben. "Mein Herz schlägt ganz klar für das Vertical", sagt Dreier, "aber der Sprint ist für die Zuseher lässig, weil man den ganzen Hang einsehen kann." Mit gezieltem Training will sich Dreier für die Winterspiele abseits ihrer Paradedisziplin fit machen, denn "Olympia ist das große Ziel jeder Sportlerin, da möchte man natürlich dabei sein".

Der jungen Sportart soll durch die Olympischen Spiele ein weiterer Schub verliehen werden. "In Österreich gehen viele Menschen Skitouren. Aber als Wettkampf ist das Skibergsteigen noch eine Randsportart. Es war ein großer Schritt, dass das Weltcuprennen in Schladming live im ORF übertragen wurde. Dadurch wurde unser Sport einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Und im österreichischen Skiverband haben wir uns auch etabliert. Unsere Sparte wird wertgeschätzt. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg." (Philip Bauer, 8.1.2024)