19.40 REPORTAGE

Re: Klima-Vorbild Schweden Eine grüne industrielle Revolution kündigt sich an. Das letzte indigene Volk Europas wird dadurch langsam aus seinem angestammten Gebiet am Nordpolarkreis verdrängt. Bis 20.15, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Hormonfalle Soja? Die Doku berichtet von Licht und Schatten des Veganbooms. Weitere Dokus des Abends befassen sich mit Fleischersatz und der Frage, ob es ohne Fleisch geht. Bis 23.35, ORF 3

20.15 WESTERNKLASSIKER

Die vier Söhne der Katie Elder (The Sons of Katie Elder, USA 1965, Henry Hathaway) Wo John Wayne und Dean Martin auftauchen, ist Zoff nicht weit. Als Katie Elder stirbt, kommen ihre Söhne zur Beerdigung nach Texas zurück, um ihre Revolver zu ziehen. Um 22.10 folgt eine Doku über Dean Martin, den King of Cool. Bis 23.05, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Brand in Grazer Lokal – wie sich Menschen retten konnten. / Abgeschnittenes Dorf – Der Kampf der vergessenen Menschen. / Mobbing – Betroffene über die tägliche Qual und ihre Bewältigung. Bis 22.00, ORF 2

21.55 IM KAFF

Bad Fucking (Ö 2013, Harald Sicheritz) Im Kaff Bad Fucking hat jeder ein Geheimnis: Ehebruch, Korruption, Mord. Die Souvenirgeschäftbesitzerin Veronika will da raus. Nach dem Roman von Kurt Palm, mit Martina Ebm als Veronika. Bis 23.35, ORF 1

Bad Fucking - Der Film zum Erfolgsroman "Bad Fucking" von Kurt Palm mit Wolfgang Böck, Thomas Stipsits. ORF/MR Film/Petro Domenigg

22.10 KLASSIKER

Krabat (D 2008, Marco Kreuzpaintner)Verfilmung von Otfried Preußlers Jugendroman über den Lehrling eines Zauberers im Dreißigjährigen Krieg ist eine positive Erscheinung im Fantasy-Genre aus Deutschland. Mit Daniel Brühl und Robert Stadlober. Bis 0.00, MDR

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Ischl persönlich Die 15.000-Seelen-Stadt an den Ufern der Traun wurde auch deshalb zur Europäischen Kulturhauptstadt 2024 gewählt, weil hier so viele originelle Menschen leben und arbeiten. Günter Kaindlstorfer porträtiert einige von ihnen. Um 23.15 folgt die Doku Wann. Ein Versuch über die Zeit. Bis 0.00, ORF 2