Liverpooler Freuden. AP/Kirsty Wigglesworth

London - Liverpool hat am Sonntag im Schlager der 3. Runde des englischen Fußball-FA-Cups auswärts gegen Arsenal die Oberhand behalten. Die Reds setzten sich im Emirates Stadium dank eines Eigentores von Jakub Kiwior (80.) und Treffers von Luis Diaz (95.) verdient mit 2:0 durch und warfen die "Gunners" frühzeitig aus dem Bewerb. Für die Londoner war es die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge, die Truppe von Coach Jürgen Klopp ging zum dritten Mal en suite als Sieger vom Platz.

Liverpool hatte bei Lattentreffern von Trent Alexander-Arnold vor der Pause und Diogo Jota nach dem Seitenwechsel bereits viel Pech. In einer Druckphase in der Schlussviertelstunde wurden die Gäste aber noch mit zwei Treffern belohnt. Eine Freistoßflanke von Alexander-Arnold köpfelte Kiwior aus kurzer Distanz ins eigene Netz. In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte Diaz mit einem wuchtigen Schuss ins Eck alles klar. Damit wartet Arsenal schon vier Pflichtspiele auf einen Sieg. Die in der Premier League voran liegenden "Roten" dagegen haben schon sechs Mal nicht mehr in Bewerbsspielen verloren.

Keine Blöße gab sich Manchester City beim 5:0 gegen den Zweitligisten Huddersfield Town. Phil Foden gelang dabei ein Doppelpack. Für mehr Aufsehen sorgte aber das Comeback des belgischen Stars Kevin de Bruyne nach langer Verletzungspause ab der 57. Minute. (APA, 7.1.2024)