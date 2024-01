Ein Traktor am Sonntagabend in Berlin. IMAGO/marcuslieder.com

Die Bauernproteste gegen die Agrarpolitik haben Montagfrüh in Deutschland zu ersten Behinderungen geführt. In Mecklenburg-Vorpommern etwa blockierten Landwirte landesweit mit Hunderten Traktoren Auffahrten von Autobahnen. Unterstützt wurden sie von Speditionsunternehmen, die gegen die Erhöhung der Lkw-Maut protestierten. Im Kreis Cloppenburg in Nordwestniedersachsen wurde eine Bundesstraße von 40 Fahrzeugen blockiert.

In Sachsen waren laut Polizei etwa im Raum Dresden einige Autobahnauffahrten nicht nutzbar. Versammlungen gibt es demnach an den Autobahnen A4, A13, A14 und A17. In Berlin war die Lage am frühen Morgen zunächst ruhig. Die ersten Traktoren standen aber schon seit Sonntagabend am Brandenburger Tor.

Der Landkreis Friesland (Niedersachsen) hat den Präsenzunterricht an den Schulen abgesagt. Wegen der Bauernproteste könne es zu "erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen" kommen, heißt es auf der Webseite des niedersächsischen Landkreises. Davon sei auch der Schülertransport betroffen.

Der Bauernverband hat zu einer Aktionswoche aufgerufen, um gegen die Streichung von Subventionen für die Branche zu demonstrieren. Dabei geht es vor allem um die Steuervergünstigung von Agrardiesel. Eine teilweise Rücknahme der Sparpläne der Bundesregierung reicht dem Verband nicht aus.

Bauernpräsident bittet um Nachsicht

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, hatte vor Beginn der Aktionswoche um Nachsicht für mögliche Beeinträchtigungen gebeten. "Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis. Den großen Rückhalt und die Solidarität, die wir aus weiten Teilen der Gesellschaft erhalten, wollen wir nicht verlieren", sagte Rukwied dem Magazin "Stern" laut Vorabbericht. "Wenn wir mit Traktoren unterwegs sind, wird es aber zwangsläufig zu Verkehrsbehinderungen kommen."

Bereits am Sonntag gab es im Landkreis Görlitz eine angemeldete Demo. IMAGO/Bernd März

Habeck-Blockade sorgte für Kritik

Vergangene Woche hatten die Bauernproteste für Aufsehen gesorgt. Wütende Landwirte hinderten den deutschen Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein am Verlassen einer Fähre. "Persönliche Angriffe, Beleidigungen, Bedrohungen, Nötigung oder Gewalt gehen gar nicht. Bei allem Unmut respektieren wir selbstverständlich die Privatsphäre von Politikern", teilte Rukwied danach mit.

Politik ruft zu Mäßigung auf

Der Vorfall hatte parteiübergreifende Kritik und Warnungen vor einer Radikalisierung ausgelöst. Führende Politiker haben die Landwirte zu Mäßigung aufgerufen. Sie warnten vor einer Unterwanderung durch rechtsextreme Kräfte in der Aktionswoche. "Protest ist erlaubt, aber der Versuch der Unterwanderung durch radikale und völlig irre Kräfte ist leider Realität", sagte der Vorsitzende des Innenausschusses, Lars Castellucci (SPD), der Zeitung "Augsburger Allgemeinen". Dagegen helfe nur eine glasklare Distanzierung. Es gebe eine rote Linie zwischen Protest und Radikalisierung. "Also Protest gerne laut und wahrnehmbar, aber keine Gewalt, keine Gewaltandrohung, keine Nötigung, Respekt vor den Sicherheitsbehörden."

Ähnlich äußerte sich SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der die Landwirte aufforderte, sich an die demokratischen Spielregeln zu halten. Demokratischer Protest lässt sich einfach erkennen: Er zeigt Respekt vor anderen Meinungen, verzichtet auf Gewalt oder deren Androhung und er ist bereit zum Kompromiss", sagte Kühnert der Zeitung. Wer sich daran halte, müsse politisch gehört werden. "Wer dazu nicht in der Lage ist, dem sollte im Interesse der Sache und unserer Demokratie keine Bühne geboten werden."

Die Bauern und Bäuerinnen protestieren gegen die Agrarpolitik der deutschen Bundesregierung. IMAGO/Bernd März

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), der die Anliegen der Landwirte grundsätzlich unterstützt, kündigte ein konsequentes Vorgehen der Polizei gegen unangemeldete Verkehrsblockaden an.

Der baden-württembergische FDP-Landeschef und Verkehrsstaatssekretär Michael Theurer warnte dagegen vor einer Vorverurteilung der Bauernproteste. "Die Bauern-Demos, die ich erlebt habe, waren friedlich und diszipliniert", sagte er der Zeitung.

Der CSU-Bundestagsabgeordnete und Rechtsexperte Volker Ullrich (CSU) warnte dagegen vor einer Unterwanderung der Bauernproteste durch Extremisten von außen. "Wer wie die Querdenker versucht, diese Proteste zu unterwandern, der will nicht die Anliegen der Bauern vertreten, sondern verfolgt eine Agenda der Polarisierung", sagte er der Zeitung. "Konkrete Versuche vor allem via Telegram, Proteste zu unterwandern sehe ich mit Sorge."

Bauernverbandspräsident Rukwied hat rechte Gruppierungen gewarnt, die angekündigten Bauerndemonstrationen zu unterwandern. "Rechte und andere radikale Gruppierungen wollen wir auf unseren Demos nicht haben", sagte Rukwied der Zeitung "Bild am Sonntag". "Wir sind Demokraten, und da findet ein politischer Wechsel wenn, dann über die Stimmabgabe in der Wahlkabine statt", fügte er mit Blick auf Umsturz-Äußerungen rechter Gruppierungen hinzu.

Ein Bauernprotest Montagfrüh in Rottenburg. IMAGO/Ulmer

Mehr als 100 Aktionen angekündigt

Die Landes- und Kreisverbände hätten mehr als 100 Aktionen in allen Bundesländern angemeldet. "Unsere Demonstrationen sind angemeldet und wir machen von unserem Grundrecht Gebrauch, der Gesellschaft und der Politik zu vermitteln, dass Deutschland eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft braucht. Nur so kann die Versorgung mit hochwertigen, heimischen Lebensmitteln gesichert werden", sagte Rukwied. (Reuters, APA, red, 8.1.2024)