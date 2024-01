Inspektionen Notlandung von Boeing 737 Max 9: Airlines ziehen Maschinen aus dem Verkehr

Nach der Notlandung einer Boeing 737 Max 9 in den USA hat die US-Flugaufsichtsbehörde FAA für rund 170 Maschinen des Typs sofortige Inspektionen angeordnet. Inzwischen zogen Airlines weltweit die Maschinen aus dem Verkehr, was am Wochenende zu dutzenden Flugausfällen führte