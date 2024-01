Das ungewohnte Design ergibt sich auch durch das "hohle" Hinterrad, in dem der E-Motor verbaut ist. Verge Motorcycles

Während E-Autos von Natur aus schon eine bessere Pufferzone haben als Motorräder und mit Kameras und Autopiloten diese Sicherheit sogar noch verbessern, hat sich bei den Gefährten auf zwei Rädern bisher wenig in diese Richtung getan.

Die finnische Firma Verge Motorcycles möchte das mit ihrem TS Ultra, das noch in diesem Jahr erscheinen soll, ändern. Mit dem am weitesten fortgeschrittenen Sicherheitssystem will man Motorradfahrer künftig besser vor Unfällen bewahren, und das trotz hoher Leistung.

E-Pferdestärken

204 PS oder 150 Kilowatt Spitzenleistung wird das Verge TS Ultra mitbringen, also in etwa doppelt so viel wie beispielsweise die Corvette E-Ray. Mit einem maximalen Drehmoment von 1.200 Newtonmetern direkt am Hinterrad wird man Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h erreichen. Spektakulär auch die Beschleunigung: Von null auf 100km/h kommt man mit dem Motorrad in 2,5 Sekunden.

Auch nicht unwesentlich ist die Ladekapazität des Zweirads. Hersteller Verge verspricht, dass das Fahrzeug in nur 25 Minuten dank Schnellladefunktion voll aufladbar ist. Damit ist eine Reichweite von 375 Kilometern möglich. Aber nicht nur diese Parameter sollen eine Trendwende bei den E-Motorrädern einläuten.

Schon 2018 ließ Verge-Motorcycles-CTO Marko Lehtimäki wissen, dass man sich noch immer zu sehr von den Designs benzingetriebener Motorräder leiten lasse. Es sei "nicht optimal", dass man für ein E-Motorrad einfach statt eines Verbrennungsmotors einen E-Motor und statt eines Benzintanks eine Batterie einbaue. Das hohe Gewicht einer Batterie hätte Auswirkungen auf den Schwerpunkt. E-Motorräder seien deshalb kopflastiger, was für das Fahrgefühl wenig zuträglich sei.

Zwei Displays, ergänzt durch ein Audiosystem, versorgen den Fahrer mit Informationen. Verge Motorcycles

Motor im Hinterrad

Um das Fahrgefühl und auch die Sicherheit zu erhöhen, musste deshalb der Motor aus dem zentralen Körper des Motorrads entfernt werden und wanderte – man kann es kaum glauben – in das Hinterrad. Tatsächlich ist diese Idee nicht neu, allerdings wurde sie bisher exklusiv bei E-Fahrrädern umgesetzt. Der Nachteil sei, dass viel Gewicht auf die Hinterradaufhängung wandere, aber die Vorteile – etwa das erwähnte Fahrgefühl – würden überwiegen, erklärt Lehtimäki in einem aktuellen Interview mit "The Verge".

Auch das Aussehen des Motorrads hat sich durch diese Überlegungen und den "Ringmotor" verändert. Das sich daraus ergebende hohle Hinterrad sieht jetzt nämlich aus wie in den "Tron"-Science-Fiction Filmen, was optisch so noch nicht dagewesen ist.

Ebenfalls neu sind sechs Kameras, die am TS Ultra verbaut werden. Das ermöglicht Sensoren in einem Winkel von 360 Grad. Damit werden Objekte auf der Straße erfasst oder auch sich schnell von hinten nähernde Fahrzeuge. Mögliche Gefahren werden vom System direkt an den Fahrer oder die Fahrerin weitergeleitet. Über den Griffen befindet sich ein Display, auf dem diese Daten angezeigt werden. Ein zweites Display, das auf der Batterie angebracht ist, wird zusätzliche Informationen parat halten.

Möglich soll das die aus Games bekannte Unreal Engine machen, die hochaufgelöste 3D-Grafiken erstellt, die auf den Displays angezeigt werden können. Das alles findet sich in einem Software-Paket, das von Verge Motorcycles "Starmatter" genannt wird und via Online-Updates jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden kann.

Zu guter Letzt soll der Lenker auch noch per Audionachrichten, die via Spacial-Audio-System in "Next-Generation-Helmen" verbaut werden, Informationen erhalten können.

Introducing Starmatter - Advanced Intelligence Platform by Verge Motorcycles

Verge Motorcycles

Teurer Spaß

Diese moderne Technik wird auch ihren Preis haben. Derzeit spricht man von einem Startpreis von etwa 45.000 Dollar. Wer weniger Geld zur Verfügung hat, kann auf das Vormodell TS Pro ausweichen, das rund 30.000 Dollar kostet und immerhin eine Reichweite von rund 350 Kilometern aufweist. Die neuen Sensoren wird allerdings nur das neue Ultra bekommen. Ein Einbau in ältere Modelle würde sich aufgrund der hohen Kosten "nicht lohnen", sagt Lehtimäki.

Im Sommer sollen die Auslieferungen beginnen. Mit einem Auftritt auf der in dieser Woche stattfindenden Tech-Messe CES will Verge Motorcycles noch einmal einen genaueren Blick auf die neuen Features bieten. (aam, 8.1.2024)