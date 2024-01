Wie die Namensfindung im Jahr 2023 in der Hauptstadt ausfiel und wie sich diese im Lauf der Zeit in ganz Österreich verändert hat

Welche Namen für Babys aktuell in Mode sind, geben stets Statistiken bekannt. Jene für Wien liegt für das Jahr 2023 bereits vor. IMAGO/Cavan Images

Zumindest für Wien stehen sie fest, die beliebtesten Babynamen im Jahr 2023: Emilia und Leon führen das Ranking an. Das hat eine erste, der APA vorliegende Auswertung der Wiener Statistikabteilung (MA 23) für das Vorjahr ergeben. Für Emilia setzt sich damit eine Siegesserie fort, denn seit Jahren erfreut sich der Name großer Beliebtheit. Bei den Buben konnte Leon den Vornamen Noah übertrumpfen, der im Jahr 2022 noch ganz oben auf der Liste gestanden war.

2023 kamen in Wien 98 Emilias auf die Welt. Auf Platz zwei folgten Emma (93), Olivia (85), Laura und Mia (jeweils 79), Sara (74) und Elena (69). Den Namen Leon erhielten 105 geborene Kinder. Noah (100), Elias (97), David (93), Adam (79), Alexander (76) und Maximilian (75) liegen dahinter.

Die Zahlen sind noch vorläufig. Dass sich noch etwas in der Reihung ändern kann, zeigte sich bei der Auswertung für 2022. Damals konnte Noah letztendlich Felix knapp überholen, der zunächst noch den ersten Platz eingenommen hatte. Bundesweite Zahlen gibt es aktuell noch keine. Die Statistik Austria plant die nächste Veröffentlichung der Liste der beliebtesten Vornamen für ganz Österreich im August 2024.

Welche Namen gerade in Mode sind

Schon die landesweiten Vornamencharts für das Jahr 2022 hatten einen Trend bestätigt, der immer noch anhält: Bei den Mädchen landete Emma zum zweiten Mal nach 2019 ganz oben, gefolgt von Emilia, Marie, Mia und Anna. Unter den Top Ten befinden sich zumeist sehr kurze und international klingende Namen. Ausnahmen sind etwa Valentina und Johanna.

Ähnlich verhält es sich bei den Buben: Hier sind zwar ebenfalls kurze und in verschiedenen Sprachgebieten vorkommende Namen führend. Allerdings fiel in Wien der allseits beliebte Name Maximilian deutlich zurück. Im Jahr 2022 hatte der längere Name erneut Platz eins eingenommen – wie auch schon 2011, 2019 und 2017. Alexander rückte dafür auf. Beliebt sind bei Buben die ursprünglich aus dem Lateinischen stammenden Namen Felix und Paul, immer öfter werden zuletzt auch eine ganze Reihe alttestamentarischer Namen wie Jakob, Noah oder Elias vergeben.

Emma erreichte 2010 erstmals Platz zehn der Liste der meistvergebenen Mädchenvornamen und landete 2019 erstmals auf Platz eins. Schon länger hingegen ist er vor allem im Westen des Landes sowie etwa auch in Teilen des Burgenlands und in Osttirol beliebt. Auch in Deutschland erfährt der Name große Popularität, ebenso in Italien.

Alte, neue Namen

Ein weiterer Trend: Einige Namen, die als traditionell galten, etwa altdeutscher Abstammung sind, kehren zurück. Mathilda etwa wird seit dem Jahr 2010 wieder öfter gewählt: 2009 war das 14-mal in ganz Österreich der Fall, 2010 gab es 35 Baby-Mathildas, und 2022 nahm der Name mit 123 Mathildas Rang 68 ein. Ähnlich auch die Entwicklung im Fall des Namens Leopold: 2009 wurden 54 Leopolds im ganzen Land registriert, 2022 waren es 185 – ergibt Platz 51 im Jahr 2022.

Umgekehrt gibt es Namen, die seit geraumer Zeit nahezu gar nicht vergeben werden: Bekannt ist das Verschwinden des historisch belasteten Namens Adolf. In den vergangenen sieben Jahren wurde er kein einziges Mal vergeben, 2016 kam er einmal vor, 2014 ebenfalls, 2013 zweimal. Zum Vergleich: 1990 zählte man noch sieben Babys mit dem Namen Adolf, 1984 elf.

Noch seltener kommt der Name Sibylle vor: Seit 2004 hat niemand mehr sein Kind so genannt. Eine zweistellige Zahl zeigt die Statistik bei dem Beispiel Sybille für die Namensgebung das letzte Mal 1992 auf, nämlich damals zehnmal.

Verbotene Namen

Der Kreativität sind in Österreich allerdings Grenzen gesetzt. Die Vornamengebung ist hierzulande ein sogenannter Akt der Obsorgeverpflichtung der Eltern, sprich: Ein Kind muss einen Namen haben, dieser muss binnen 40 Tagen ab der Geburt beim Standesamt beurkundet werden. In der Regel passiert das mit der Geburtsanzeige.

Die Behörden schreiben vor, dass Vornamen weder lächerlich noch anstößig sein dürfen und zumindest der erste Vorname Auskunft über die Geschlechtszugehörigkeit des Kindes geben muss. In der Liste jener Vornamen, die in der Vergangenheit abgelehnt wurden, finden sich Automarken, Städte und Helden aus Comicserien, außerdem unter anderem auch "Bierstüberl", "Pumuckl", "McDonald" oder "Schnucki". Verboten wurde auch der Versuch, den Vornamen Rainer mit dem Nachnamen "Zufall" zu kombinieren, ebenso die Verbindung von Vorname Axel und Nachname "Schweiß". (giu, 8.1.2024)