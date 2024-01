Jakob Pöltl im Duell mit Moses Moody. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/LACHL

San Francisco/Toronto – Jakob Pöltl und die Toronto Raptors haben am Sonntag (Ortszeit) den zweiten Sieg in den jüngsten drei Auswärtsspielen in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Sie gewannen bei Superstar Steph Curry und den Golden State Warriors souverän 133:118. Der 28 Jahre alte Center aus Wien verzeichnete mit 14 Punkten und elf Rebounds sein 13. Saison-Double-Double, gleichzeitig das 25. im Dress der Kanadier. Hinzu kamen fünf Assists in 30:52 Minuten auf dem Parkett.

Die Raptors holten in San Francisco den erst sechsten Sieg beim 18. Antreten im Spieljahr in fremden Hallen. Sie dominierten vom Start weg und setzten sich bis zur Halbzeit auf 76:49 ab. Damit war früh eine Vorentscheidung gefallen. "Wir haben eine fantastische erste Hälfte gespielt, gut verteidigt und waren offensiv auf einer Welle", betonte Pöltl.

RJ Barrett verzeichnete bei seinem vierten Einsatz für Toronto mit 37 Punkten (26 vor der Pause) eine Saisonbestleistung. Beim Gegner hatte Curry einen rabenschwarzen Tag. Der Superstar blieb bei neun Dreipunkteversuchen erfolglos und musste sich mit neun Zählern begnügen.

Für die Raptors geht die Serie von sechs Auswärtsspielen hintereinander in Los Angeles weiter. Am Dienstag warten die Lakers, am Mittwoch die Clippers als Gegner. "Das sind beides sehr routinierte, sehr gute Teams. Ich glaube, dass wir mit unserem Tempo und mit Druck auf die Zone sehr viel wettmachen und gute Spiele abliefern können", sagt Pöltl.

Lakers gewinnen Stadtduell mit Clippers

LeBron James und Kollegen beendeten am Sonntag ausgerechnet im prestigeträchtigen Stadtduell eine Serie von vier Pleiten. Sie gewannen gegen die Clippers 106:103 und damit auch das zweite Aufeinandertreffen im laufenden Spieljahr. Der 39-jährige "King" James führte die Lakers mit 25 Punkten an, Paul George und Ivica Zubac verzeichneten je 22 Zähler auf der Gegenseite. Die Clippers mussten nach zuletzt fünf Siegen wieder eine Niederlage einstecken.

Beim 115:108 der Dallas Mavericks gegen die Minnesota Timberwolves, die Nummer eins im NBA-Westen, waren Kyrie Irving mit 35 und Luka Doncic mit 34 Punkten die Protagonisten. Die Denver Nuggets bezwangen Schlusslicht Detroit Pistons mit 131:114. Für Jamal Murray stand mit 37 Zählern eine Saisonbestmarke zu Buche. Nikola Jokic begnügte sich mit drei Würfen, die zu vier Punkten führten, verzeichnete jedoch 16 Assists und fünf Blocks. (APA, red, 8.1.2024)