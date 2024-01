Durch sein Halbfinale in Hongkong steht Sebastian Ofner in der Weltrangliste auf Platz 37. IMAGO/Alan Siu Mui Lun

London – Sebastian Ofner hat sich nach dem Halbfinaleinzug in Hongkong erstmals in die Top 40 im ATP-Ranking geschoben. Der 27-jährige Steirer scheint vor den am Sonntag beginnenden Australian Open an 37. Stelle auf, er verbesserte sich um sechs Plätze im Vergleich zur Vorwoche. Dominic Thiem machte vier Ränge gut und ist als zweitbester Österreicher nun 94.

An der Spitze ist alles wie gehabt: Novak Djokovic führt mit 11.005 Zählern, satte 2.200 Punkte vor Carlos Alcaraz und weitere 1.300 vor Daniil Medwedew. Zwei Veränderungen gab es aber in den Top Ten: Alexander Zverev holte beim United Cup insgesamt 335 Punkte, überholte damit Stefanos Tsitsipas und ist Sechster. Alex de Minaur ist Zehnter, der Australier zählt damit erstmals zu den Top-Ten.

Bei den Frauen liegt Iga Swiatek 975 Zähler vor Melbourne-Titelverteidigerin Aryna Sabalenka, wobei die Polin im Vorjahr beim ersten Major des Jahres schon im Achtelfinale gescheitert war. Neue Dritte ist Jelena Rybakina. Die derzeit verletzte Julia Grabher liegt als beste Österreicherin an 106. Stelle.

Sinja Kraus versucht sich als aktuelle Nummer 200 in der Qualifikation für Melbourne, ihr Auftaktmatch gegen die Ukrainerin Daria Snigur wurde wetterbedingt auf Mittwoch verschoben. Filip Misolic, Nummer 146 der Weltrangliste, trifft als einziger ÖTV-Spieler in der Qualifikation für das Grand-Slam-Turnier auf den Schweizer Marc-Andrea Hüsler. (luza, APA, 8.1.2024)