Aditya-L1 hat sich erfolgreich positioniert, um in den nächsten Jahren die Sonne unter die Lupe zu nehmen. Illu: ISRO

Mit Begeisterung ist am Wochenende in Indien das Erreichen der nächste Etappe in der indischen Sonnenmission aufgenommen worden. Nach viermonatiger Reise durch das All ist der Forschungssatellit Aditya-L1 am Samstag an seinem Zielort in rund 1,5 Kilometer Entfernung angekommen. Nach der erfolgreichen Landung der unbemannten Sonde Chandrayaan-3 nahe dem bisher unerforschten Mond-Südpol im August 2023 konnte Indien nun einen neuen Erfolg in der Raumfahrt verbuchen. Es ist das erste Mal, dass ein asiatisches Land eine Sonnensonde ins All geschickt hat.

Der nach dem hinduistischen Sonnengott benannte Satellit Aditya-L1 sei am Samstag in seiner finalen Umlaufbahn angekommen, "um die Geheimnisse der Verbindung zwischen Sonne und Erde zu entdecken", verkündete der indische Wissenschafts- und Technologieminister Jitendra Singh in sozialen Medien. Premierminister Narendra Modi rühmte dies als "Meilenstein" des indischen Weltraumprogramms. "Es ist ein Beleg für das unermüdliche Engagement unserer Wissenschafter", sagte er auf der Plattform X (vormals Twitter). "Wir werden weiterhin neue Grenzen der Wissenschaft zum Wohle der Menschheit erforschen."

Der von der indischen Raumfahrtagentur Isra (Indian Space Research Organisation) entwickelte, 1.480 Kilogramm schwere Satellit befindet sich nun in einem Orbit nahe dem Lagrangepunkt L1, gerade erst ein Prozent der Strecke zwischen Erde und Sonne entfernt. An dieser Position heben sich die Gravitationskräfte beider Himmelskörper auf, sodass der Satellit in einer stabilen Umlaufbahn bleiben kann. Dort gesellt sich Aditya-L1 zu Raumsonden wie dem Solar Heliospheric Observatory (Soho) von Esa und Nasa, der sich seit 1996 auf L1 befindet.

Sonneneruptionen verstehen

Aditya-L1 besteht aus sieben Modulen und soll die äußeren Schichten der Sonne und ihrer Atmosphäre mithilfe von Detektoren für elektromagnetische Felder beobachten. Ziel der Mission ist unter anderem ein besseres Verständnis der Dynamik von Sonnenwinden und -eruptionen. Koronale Massenauswürfe, wie der massive Ausstoß von Plasma genannt wird, können in den Kommunikationssystemen auf der Erde und bei Satelliten zu Schäden führen. Die erwartete Lebensdauer der Sonde von fünf Jahren könne gegebenenfalls verlängert werden, heißt es von der Isro.

Aditya-L1 ist das jüngste Mitglied der Flotte von Sonden zur Erforschung der Sonne, zu denen neben Soho auch der Solar Orbiter der Esa, die Parker Solar Probe der Nasa und andere gehören. Indien hat sich mit einem vergleichsweise niedrigen Budget zu einer starken Kraft im All neben den großen Raumfahrtnationen Russland, USA und China gemausert. Heuer plant Indien noch eine dreitägige bemannte Mission in einen Erdorbit. Gemeinsam mit Japan will Indien bis 2025 außerdem eine weitere Sonde zum Mond senden, innerhalb der nächsten zwei Jahre soll es zudem eine Mission zur Venus geben. (red, APA, 8.1.2024)