Krieg in der Ukraine Russinnen demonstrieren in Moskau gegen Mobilisierung ihrer Männer

Mehrere Ehefrauen von Russen, die in der Ukraine kämpfen, haben in Moskau die Rückkehr ihrer Männer von der Front gefordert. Sie legten Blumen am Grab des unbekannten Soldaten direkt unter den Mauern des Kremls nieder. Die Polizei schritt nicht ein