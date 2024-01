Immer wieder werden den jungen Frauen im Beruf aufgrund ihres Geschlechts Kenntnisse und Fähigkeiten abgesprochen – vor allem im Zusammenhang mit handwerklichen und technischen Fertigkeiten. Getty Images

Wie geht es jungen Frauen am Arbeitsplatz? Empfinden sie sich gleichberechtigt gegenüber ihren Kollegen? Sind sie im Job mit sexueller Belästigung konfrontiert? Diese und weitere Fragen beantworteten 3.576 Frauen zwischen 18 und 35 Jahren im Zuge einer Studie des Instituts für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung (IBE) im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ). Die Ergebnisse zeigen: Frauenfeindlichkeit und damit verbunden das Abwerten von Fähigkeiten und Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gehört unverändert zum beruflichen Alltag von Frauen.

Die Onlinebefragung wurde im ersten Quartal 2023 durchgeführt. Unter anderem wurde abgefragt, wie man generell die Gleichstellung von Mann und Frau empfinde. Zwar sind knapp drei Viertel der Befragten der Auffassung, dass eine formale Gleichstellung besteht, allerdings sind nur 35 Prozent der Meinung, dass diese auch tatsächlich in der Realität gelebt wird. Zudem denkt nur etwa jede Fünfte, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts kaum Benachteiligung erleben. Alarmierend ist auch, dass 62 Prozent der Befragten der Aussage (eher) zustimmen, dass Frauen häufig sexualisierte Belästigung oder Gewalt am Arbeitsplatz erleben.

Ungleiche Chancen

Haben Frauen und Männer die gleichen Chancen am Arbeitsmarkt? Die Studienergebnisse sprechen eine klare Sprache: 64 Prozent – das sind rund zwei von drei Frauen – sind (eher) nicht der Meinung, dass Frauen und Männer die gleichen Chancen vorfinden. Und sogar 81 Prozent sagen, dass Frauen (eher) geringere Verdienstmöglichkeiten haben. Auch die Karrierechancen schätzen die Befragten im Gegensatz zu ihren Kollegen negativ ein. Lediglich 24 Prozent gehen von den gleichen Chancen aus.

Für 86 Prozent sind Führungspositionen nach wie vor vermehrt von Männern besetzt. Die Befragten wünschen sich einen Wandel: So wollen 87 Prozent mehr Frauen in Führungspositionen. Das soll – so der Wunsch von 68 Prozent der Teilnehmerinnen – durch eine Ausweitung der Frauenquote gelingen. Ein wichtiger Schlüssel zur Gleichstellung am Arbeitsmarkt sind auch die Arbeitsbedingungen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern können. Nahezu alle Befragten (96 Prozent) vertreten die Meinung, dass Betriebe aufgefordert sind, verstärkt für familienfreundliche Arbeitsbedingungen zu sorgen.

Diskriminierung im Bewerbungsprozess

Die offene Frage "Haben Sie im beruflichen Kontext schon einmal Diskriminierung aufgrund Ihres Geschlechts erlebt?" haben 962 Frauen beantwortet. Unter anderem zeigt sich dadurch, dass es noch immer keinen gleichen Lohn für gleich(wertig)e Arbeit gibt. So schreibt eine Befragte, sie verdiene weit weniger als männliche Kollegen mit geringerer Qualifikation. "Auch ist meine berufliche Position im Unternehmen niedriger als bei den meisten männlichen Kollegen, die schlechtere Qualifikationen haben als ich."

In manchen Fällen beginnt die Diskriminierung bereits vor Antritt des Jobs. Frauen sind in Bewerbungsgesprächen immer wieder mit gesetzeswidrigen Fragen zu ihrer Kinder- und Familienplanung konfrontiert. Aber auch Absagen aufgrund des Geschlechts wurden geschildert: "Bei einer Bewerbung: Hier wurde vorweg mitgeteilt, dass das Unternehmen auf der Suche nach Männern ist, da diese belastbarer sind und sie nur formell im Stellenangebot (weil sie müssen) auch Frauen 'angesprochen' haben."

Auch in Hinblick auf berufliche Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten beschreiben die Befragten Situationen, in denen sie benachteiligt wurden. So scheinen Führungspositionen in manchen Unternehmen immer noch Männern vorbehalten zu sein. Nicht zuletzt, weil den Arbeitnehmerinnen der Zugang zu entscheidenden Netzwerken verwehrt wird oder ihnen generell Fähigkeiten für gewisse Positionen abgesprochen werden. Viele junge Frauen schildern zudem, dass die Möglichkeit, schwanger zu werden, ihren Aufstieg erschwert oder verhindert. Auch der Wiedereinstieg in den Beruf nach der Karenz ist bei manchen Frauen mit negativen Erfahrungen verbunden, etwa mit einer Einstufung in eine niedrigere Position.

Sexuelle Belästigung im Job

Die befragten Frauen betonen immer wieder, dass ihnen im Beruf aufgrund ihres Geschlechts Kenntnisse und Fähigkeiten abgesprochen werden – vor allem im Zusammenhang mit handwerklichen und technischen Fertigkeiten und bei der körperlichen Leistungsfähigkeit. Aber auch fachliche Kompetenzen wie Verkaufsberatungen werden ihnen teilweise nicht zugetraut. Hinzu kommt, dass Frauen in manchen Unternehmen für Haushaltstätigkeiten eingeteilt werden, obwohl es nicht ihrem Aufgabenbereich entspricht.

Eine Befragte schreibt im Rahmen der Umfrage: "Habe Lackiererin gelernt, war von drei Lehrlingen das einzige Mädchen. Nur ich wurde dazu 'eingeteilt', in meinen Lehrjahren den Chefs Kaffee zu machen (mitten in meiner Tätigkeit), die Büropflanzen zu gießen, den Geschirrspüler auszuräumen und das Büro zu wischen. Manche Kundschaften wollten, dass nur ich ihren Gegenstand lackiere, und sie wollten mir auch explizit dabei zusehen. Von den ganzen abfälligen Aussagen einer meiner Chefs möchte ich erst gar nicht anfangen."

Wie die Schilderung der Lackiererin zeigt, erlebten einige der befragten Frauen am Arbeitsplatz auch sexuelle Belästigung. Die Erfahrungen reichen von anzüglichen Bemerkungen bis hin zu sexuellen Übergriffen wie unangemessene Berührungen durch Kollegen. Eine Betroffene schreibt, sie sei "jung, gut ausgebildet und arbeite in einer Männerdomäne: Dass ich von älteren Männern auf mein Aussehen reduziert werde und mein fachliches Know-how angezweifelt wird, passiert mir ständig." Zudem berichtet sie von übergriffigen Kommentare über ihr Aussehen, grenzüberschreitenden Fragen zu ihrem Liebesleben und sexuellen Andeutungen sowie "Starren auf gewisse Stellen" ihres Körpers.

Wunsch nach Wandel

Wenig verwunderlich also, dass die jungen Frauen Gleichberechtigung in allen Lebenslagen fordern – und das nicht nur formal, sondern im echten Leben. Die Befragten haben auf die Frage "Welchen Handlungsbedarf sehen Sie in Bezug auf die Gleichstellung von Frauen und Männern?" klare Forderungen formuliert: von gleichem Lohn und mehr Gehaltstransparenz über gleiche Aufstiegsmöglichkeiten bis bin zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Vor allem auf alleinerziehenden Frauen lastet enormer Druck – sowohl durch die Doppelbelastung als auch in finanzieller Hinsicht. So berichtet eine der Befragten, sie wünsche sich, "dass Frauen die gleichen Rechte und Ansprüche haben wie Männer". Als Alleinerziehende arbeite sie Teilzeit, damit sie genug Zeit für ihr Kind habe und weil eine Nachmittagsbetreuung für sie finanziell nicht leistbar sei. "Dafür wird mir die Zeit nicht in der Pension angerechnet, obwohl ich immer für die Betreuung zuständig bin", schreibt sie. (dang, 8.1.2023)