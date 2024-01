Gletscherforschung Glaziologin Andrea Fischer ist Wissenschafterin des Jahres 2023

Die Gletscherforscherin Andrea Fischer wurde vom Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten zur Wissenschafterin des Jahres 2023 gewählt. Die stellvertretende Leiterin des Instituts für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Innsbruck erhielt die Auszeichnung am Montag in Wien