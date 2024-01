Zehn Fragen in Gedenken an einen der besten Quiz-Spieler Österreichs und der Schweiz

Im Gastblog präsentiert Stefan Pletzer zehn Quiz-Fragen.

Er stammte aus Tirol, lebte in seinen letzten Jahren in der Schweiz und prägte als Mitglied beziehungsweise Funktionär sowohl den Österreichischen als auch den Schweizerischen Quiz-Verband entscheidend: Im Oktober 2023 starb mit Andreas Kröll einer der besten Quiz-Spieler Österreichs und der Schweiz nach schwerer Krankheit wenige Monate vor seinem 50. Geburtstag. Die Zeit vor seinem viel zu frühen Ableben nutzte er, um mit dem Alpenquiz einen neuen Quiz-Bewerb ins Leben zu rufen, den ÖQV und SQV in Zusammenarbeit in seinem Gedenken organisieren.

Bis März können sich Quiz-Spielerinnen und -Spieler in beiden Ländern bei Pubquiz-Events, Online- und Einzelspieler-Quiz für das Finalturnier am 12. und 13. April in Innsbruck qualifizieren. Bei allen Quali-Bewerben und dem Finalevent werden Spenden für die Österreichische Kinderkrebshilfe gesammelt.

In den aus diesem Quiz stammenden Fragen geht es unter anderem um Landtagswahlen, Kinder berühmter Schriftsteller und eine Militäroperation. Wer die Geschehnisse rund um das bevorstehende Dschungelcamp verfolgt, hat bei einer Frage besonders gute Chancen!

Ihr Ergebnis!

Wie gut waren Sie dieses Mal im Beantworten der Fragen? Wo haben Sie gehadert? Teilen Sie Ihr Ergebnis im Forum! (Stefan Pletzer, 10.1.2024)