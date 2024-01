Die Autorin Verena Bogner zerpflückt das Märchen der Einzelkämpferin und kreidet die Hustle Culture an. Getty Images/skynesher

Kennen Sie dieses Gefühl, dass etwas nicht stimmt, man aber nicht genau sagen kann, was es ist? Wenn der Zweifel an einem nagt? So erging es der Autorin Verena Bogner in ihren früheren Jobs in der Medienbranche, erzählt sie dem STANDARD im Interview. Sie rackerte sich ab und machte leidenschaftlich Überstunden. Aber die männlichen Kollegen wurden befördert, bekamen mehr Geld für die gleiche Arbeit, und deren Meinung wurde ernst genommen. Bogner stellte sich die Frage: Bin ich selbst daran schuld, bin ich zu schlecht oder fordere ich zu wenig? Sie bemerkte, dass auch ihre Freundinnen und Bekannten Ähnliches erlebten. Liegt das Problem vielleicht doch woanders und nicht an uns?

Daraufhin begann sie sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Aus den Recherchen entstand das Buch "Not Your Business, Babe! Alles, was du als Frau über die Arbeitswelt wissen musst", das am 11. Jänner 2024 im Verlag Kiepenheuer & Witsch erscheint. Die Frage, warum Frauen und Minderheiten in der heutigen Jobwelt oft benachteiligt sind, ist definitiv nicht einfach zu beantworten. Verena Bogner schafft es aber, die großen Zusammenhänge zwischen Kapitalismus und Feminismus klarzumachen. In frecher, pointierter Sprache zerlegt sie einen Mythos nach dem anderen.

Schonungslos ehrlich

Die Themen des Buchs dürften bereits allen untergekommen sein, die Bürojobs in großen Unternehmen innehaben: jede und jeder für sich selbst. Sei selbstbewusst oder engagiert, dann kannst du alles erreichen. Die Jungen wollen nicht mehr arbeiten. Selfcare löst alle Probleme. An deinem mentalen Zustand bist nur du selbst schuld. Wenn mehr Frauen in Vorständen säßen, gäbe es weniger Probleme und vieles mehr.

Bei der Analyse ist sie schonungslos ehrlich – auch zu sich selbst. So schreibt sie zum Beispiel: "Ich bin ein klassischer verhätschelter Snowflake-Corporate-Millennial, wie aus einem Meme entsprungen." Auf Nachfrage, was genau das bedeutet, erklärt sie: "Ich wollte mich nicht hinstellen und so tun, als wüsste ich alles besser. Mir ist bewusst, dass ich in vieler Hinsicht privilegiert bin. Ich kann deshalb nicht für Frauen in prekären Berufen sprechen." Gerade diese Ehrlichkeit und dieser hohe Grad an Reflektionsfähigkeit bereichern dieses Buch. Kein Satz will belehren. Die Autorin kommuniziert auf Augenhöhe mit den Lesenden. Es ist zwar ein Sachbuch, liest sich jedoch auch aufgrund der persönlichen Erfahrungsberichte, die mit einfließen, wie ein kurzweiliger Essay.

Die Autorin Verena Bogner lebt in Wien. Ingo Pertramer

Popkultur trifft auf Jobwelt

Ihre Beispiele nimmt die Autorin, die auch Journalistin für Musik und Kultur ist, nämlich gerne aus der Popkultur. "Mein Lieblingssong ist Free Women von Lady Gaga. Den habe ich mir sogar tätowieren lassen", sagt Bogner schmunzelnd. Es gibt auch eine Spotify-Playlist mit allen Songs, die in dem Buch erwähnt werden. Aber was haben Rihanna, Beyoncé und Destiny's Child mit der Arbeitswelt zu tun?

"Liedtexte sagen etwas über unsere Lebensrealität aus, und alle können damit etwas anfangen. Beyoncé singt in einem ihrer neuesten Songs "I quit my job". Es macht viel mehr Spaß, damit zum Beispiel die große Kündigungswelle nach der Pandemie, die auch als Rebellion gegen das kapitalistische System gelesen werden kann, zu erklären als die Ergebnisse einer Studie rauf und runter zu deklinieren", sagt Bogner. Auch Memes, also Bilder mit lustigen bis kritischen Sätzen darauf, werden als Erklärungsbeispiele verwendet. Sie bezieht auch problematische Influencer/Vorbilder aus der Social-Media-Welt mit ein und erklärt, warum diese Girlboss-Kultur bei berufstätigen Frauen den Eindruck erwecken könnte, ständig allein erfolgreich sein zu müssen. Was manchem juvenil erscheinen mag, ist aber ganz im Gegenteil eine interessante Herangehensweise: Denn so wird die Arbeitswelt mithilfe von feuilletonistischen und sozialwissenschaftlichen Ansätzen durchleuchtet.

Sind die Themen in dem Buch neu? Nicht unbedingt. Und auch der Blick über den westlichen Feminismus hinaus wird nicht gewagt. Aber das – wie Bogner selbst im Prolog sagt – war nicht ihr Anspruch. Ungewöhnlich sind die Referenzen zur Popkultur und die hervorragend und einfach erklärten Zusammenhänge zwischen der Arbeitswelt und den Benachteiligungen für Frauen und andere Gruppen. Ein unterhaltsames und augenöffnendes Buch – geeignet, um es ohne Pause durchzulesen. (Natascha Ickert, 11.1.2024)