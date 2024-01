Das US-Magazin "International Living" hat eine Liste der Länder zusammengestellt, in denen man seine Pension am besten verbringen kann

Es ist wieder so weit. Wie jedes Jahr hat das US-amerikanische Reisemagazin "International Living" jene Länder gekürt, die sich besonders gut für den Ruhestand eignen. Nach eigenen Angaben ist der Global Retirement Index (GRI) die umfassendste und detaillierteste Studie ihrer Art, die Pensionisten dabei helfen soll, eine Entscheidung für den richtigen Ort zu treffen: "Unser Index stützt sich auf hunderte von Meinungen und Erfahrungen aus dem wirklichen Leben – Informationen, die von unseren vertrauenswürdigen Quellen in den besten Ruhestandszielen auf der ganzen Welt zusammengetragen wurden", heißt es.

Dafür wurden zum einen Auswanderer zu ihren Erfahrungen im Ausland befragt. Darüber hinaus wurden Daten wie Lebenshaltungskosten, Klima, Gesundheitssystem, Rentenleistung und vieles mehr berücksichtigt. Ohne "wissenschaftlichen" Anspruch, wie im Einleitungstext festgehalten wird. Anzumerken ist vorweg auch, dass sich der Global Retirement Index hauptsächlich an einigermaßen betuchte US-amerikanische Pensionistinnen und Pensionisten richtet und die Schattenseiten des jeweiligen Landes offenbar von vornherein ausgeblendet werden.

Das sind die zehn Länder, die "International Living" als die weltweit besten für den Ruhestand ausgemacht hat:

10. Kolumbien

Wie schon im vergangenen Jahr eröffnet Kolumbien das Ranking. Das Land zeichne sich durch ein besonderes angenehmes Klima, gastfreundliche Menschen, viel Natur und niedrige Lebenshaltungskosten aus. Mit 1.000 US-Dollar monatlich lässt es sich in Städten wie Manizales, Bogotá oder Pereira gut leben. Hinzu komme die gute und relativ günstige medizinische Versorgung. Spanischkenntnisse seien jedenfalls von Vorteil, rät man, weil kaum jemand Englisch spreche.

9. Frankreich

Im ländlichen Frankreich kommt man auch mit weniger Geld aus. AFP/JOEL SAGET

Frankreich hat sich im aktuellen GRI im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz verschlechtert. Ist nicht schlimm, denn, "wenn Sie auf der Suche nach einem unkomplizierten, stressfreien Ruhestand sind, dann sind Sie im schönen Frankreich genau richtig", liest man. Mit seinem Lifestyle und seinem Savoir-faire, seiner ausgezeichneten Gesundheitsversorgung und seinen Sozialleistungen sowie seinem freundlichen Klima für nordamerikanische Auswanderer sollte Frankreich daher ganz oben auf der Checkliste für auswanderungswillige Rentnerinnen und Rentner stehen, befindet man. Wobei man vor allem die Gesundheitsversorgung besonders lobend erwähnt. Wer sein Budget nicht überstrapazieren möchte, könne sich in der Dordogne niederlassen, wo man schon für unter 200.000 US-Dollar ein Haus erwerben könne.

8. Malaysia

Malaysia ist neu im Ranking. EPA/FAZRY ISMAIL

Ein Newcomer unter den besten Ländern für den Ruhestand ist Malaysia. Das südostasiatische Land mit seiner einzigartigen Mischung aus "Annehmlichkeiten der ersten Welt" zu einem Bruchteil der Kosten sei eine faszinierende Perspektive für alle, die ein entspanntes, exotisches Leben fernab der Hektik Nordamerikas, Europas oder Australiens suchten, urteilt "International Living". Wobei ein Hauptargument für Malaysia natürlich die geringen Lebenshaltungskosten sind: Für eine Dreizimmerwohnung am Strand von Penang müsse man zum Beispiel nur 900 Dollar pro Monat berappen, rechnet man vor. Die medizinische Versorgung lasse ebenfalls keine Wünsche offen.

7. Griechenland

Die Lebenshaltungskosten in Griechenland lägen zwischen 30 und 50 Prozent unter den Lebenshaltungskosten in den Vereinigten Staaten. AFP/THEOPHILE BLOUDANIS

Wie 2023 ist Griechenland auch heuer wieder auf Rang sieben gelandet. Es ist warm, das Meer ist nicht weit, die Menschen sind freundlich, gerade gegenüber älteren Personen, es gibt zahlreiche Inseln ... und die Lebenshaltungskosten sind erschwinglich, wie uns "International Living" wissen lässt. "Schätzungen zufolge liegen die Wohnkosten in Griechenland bis zu 75 Prozent unter den US-Preisen", liest man: Die Lebenshaltungskosten in Griechenland lägen zwischen 30 und 50 Prozent unter den Lebenshaltungskosten in den Vereinigten Staaten, sodass die täglichen Ausgaben relativ niedrig seien. Ein weiterer Pluspunkt: die gute Gesundheitsversorgung.

6. Ecuador

Um zwei Plätze abgestürzt ist Ecuador. Und das obwohl man bei "International Living" immer noch ganz begeistert von dem südamerikanischen Land ist: Es sei nicht nur ein ökologisches Paradies, sondern auch ein Ort, an dem man Freundschaften schließen, sich keine Sorgen um Geld machen und die Vielfalt eines Landes genießen könne, das nur vier Flugstunden von den USA entfernt ist. Je nach Ort und Lebensstil könne man (als Paar) problemlos von 2.000 bis 2.500 Dollar im Monat leben. Ein Vorteil auch, dass der US-Dollar die offizielle Währung des Landes ist. Dann wäre da noch die Gesundheitsversorgung: "Während viele Amerikaner Schwierigkeiten haben, sich die Gesundheitsversorgung in den USA zu leisten, finden Expats, die in Ecuador leben, ein modernes, erschwingliches System mit guter Zugänglichkeit und einem beeindruckenden Angebot an hochqualifizierten Chirurgen und Ärzten vor."

5. Spanien

Spanien kommt im Ranking 2024 auf Platz fünf. REUTERS/VIOLETA SANTOS MOURA

Einen Platz hinaufgerutscht ist Spanien: Das Land überzeugt mit sonnigem Wetter (300 bis 320 Sonnentage im Jahr), entspanntem Lebensstil und günstigen Lebenshaltungskosten. Mit 2.000 bis 3.000 Dollar könne man dort einen komfortablen Ruhestand genießen. Spanien verfüge zudem über ein solides Gesundheitssystem, das zu den besten der Welt gehört.

4. Panama

Das Steuerparadies Panama ist auch für Rentnerinnen und Rentner attraktiv. REUTERS/STRINGER

"Das Leben hier ist schön. Die Menschen sind entspannt. Selbst in Zeiten großer Ungewissheit", schwärmt die Autorin des entsprechenden Beitrag bei "International Living". Gutes Klima, keine Hurricanes, karibische Strände und die Nähe zu den USA würden Panama zu einem idealen Ruhestandsland machen. Auch das Gesundheitswesen sei toll. Es sei das Land "billigste" in Lateinamerika, erfährt man. Das liegt vermutlich auch daran, dass man dort kaum Steuern bezahlen muss.

3. Mexiko

Mexiko war 2023 noch auf Platz zwei, 2024 muss sich das nordamerikanische Land mit der Bronzemedaille begnügen. Nichtsdestotrotz: Mexiko sei aus vielen Gründen ein erstklassiges Land für den Ruhestand. Die Menschen: herzlich, der Lebensstil: entspannt, die Lebenskosten: niedrig. So niedrig, dass man sich als Pensionistin, als Pensionist ein bisschen mehr Luxus in seinem Leben gönnen könne. Selbst in den großen Hotspots wie der Riviera Maya sei eine brandneue Eigentumswohnung für unter 200.000 Dollar zu haben, liest man. Ein weiterer Pluspunkt Mexikos seien die niedrigen Kosten für die medizinische Versorgung. Selbst Top-Spezialisten seien erschwinglich.

2. Portugal

Portugal ist laut "International Living" das zweitbeste Land der Welt für den Ruhestand. AFP/ODD ANDERSEN

Letztes Jahr noch auf Rang eins, landet Portugal heuer auf dem zweiten Siegertreppchen. "International Living" zählt die Vorteile des südwesteuropäischen Landes auf: Das Visumverfahren sei unkompliziert. Es sei nicht nötig, die Führerscheinprüfung in der Landessprache abzulegen. Stattdessen tausche man einfach den derzeitigen Führerschein gegen einen portugiesischen aus. Die Gesundheitsversorgung in Portugal gehöre zu den besten der Welt, und das zu erschwinglichen Preisen, und viele Einheimische, vor allem die jüngere Generation, würden Englisch sprechen. Das Klima sei angenehm, die Portugiesen nett. Mit 3.000 US-Dollar lässt es sich dort super leben, liest man.

1. Costa Rica

Costa Rica lockt Pensionistinnen und Pensionisten nicht nur mit seinen Naturschätzen. APA/AFP/EZEQUIEL BECERRA

Eine steile Karriere hat Costa Rica innerhalb des GRI hingelegt: von Rang fünf an die Spitze des Rankings. Das mittelamerikanische "Juwel" sei heutzutage nicht nur ein Hotspot für Rentner, sondern auch für digitale Nomaden und sogar Familien, hält "International Living" fest: Für viele sei es ein Traum, in diese tropische Oase umzuziehen, in der der Alltag mit der Natur koexistiert. "Costa Rica bietet erschwingliche Lebenshaltungskosten, eine erstklassige Gesundheitsversorgung und natürliche Schönheit." (max, 8.1.2024)