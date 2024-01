Der 25-Jährige soll sich mit Real Madrid auf ein Engagement geeinigt haben. Am Wochenende traf Mbappé im Cup drei Mal

Kylian Mbappé im Match gegen US Revel. IMAGO/Thierry Breton

Paris/Madrid – Ein Medienbericht hat die Spekulationen um einen angeblichen Wechsel von Kylian Mbappé von Paris St. Germain zu Real Madrid erneut angeheizt. Kurz nach dem Dreierpack des 25-jährigen französischen Stürmerstars beim 9:0-Sieg im französischen Cup beim Sechstligisten US Revel am Sonntag schrieb das französische Portal "Foot Mercato", Mbappé habe sich in den vergangenen Tagen mit dem Verein von ÖFB-Star David Alaba auf ein Engagement geeinigt. Quellen dafür nannte das Portal nicht.

Nach dem 2:0-Erfolg über Pokalsieger Toulouse am Mittwoch im Supercup hatte Mbappé erklärt, er habe noch nicht entschieden, für welchen Club er künftig spielen wolle. Sein Vertrag bei PSG läuft im Sommer aus, ein Wechsel zu Real Madrid war in den vergangenen Jahren immer wieder ein Thema, kam aber bisher nicht zustande. Mbappé betonte, er wolle mit der jetzigen PSG-Mannschaft Titel gewinnen und stelle seine eigene Zukunft hintenan. Trainer Luis Enrique sagte nach dem Sieg im Cup am Sonntag, Mbappé habe gegen den Außenseiter spielen wollen. Zu einem möglichen Transfer äußerte sich der Spanier nicht.

Die britische Zeitung "Times" berichtete am Sonntag, Mbappé erwäge auch einen Wechsel in die Premier League, nachdem er es abgelehnt habe, einen Vorvertrag bei Real zu unterschreiben. Die spanische Sportzeitung "Marca" schrieb hingegen, beim spanischen Rekordmeister gebe es keine Dringlichkeit und kein Angebot, das Problem liege bei Mbappé.

Auch eine mögliche Verlängerung bei PSG, das den Weltmeister von 2018 nach jetzigem Stand im Sommer ohne Ablöse ziehen lassen müsste, ist laut Medien angeblich nicht vom Tisch. (APA, red, 8.1.2024)