Jetzt anhören: Konkrete Anschlagspläne und Festnahmen in Wien haben um den Jahreswechsel für Aufregung gesorgt. Was wir über die Gefahr eines Attentats und Verdächtige wissen

In Wien bewachen schwerbewaffnete Einsatzkräfte am Heiligen Abend den Stephansdom, zu Silvester warnen die Behörden vor der hohen Terrorgefahr. Drei Personen wurden wegen konkreter Anschlagspläne festgenommen – ein Verdächtiger ist mittlerweile wieder frei. Was steckt hinter diesen Meldungen? Wie groß ist die Terrorgefahr derzeit in Österreich? Und welche Terrorgruppen sind am Erstarken? Innenpolitik-Redakteur Jan Michael Marchart liefert Antworten. (red, 8.1.24)