Am Montagvormittag hatte sich das Bündnis Sahra Wagenknecht, kurz BSW, offiziell als Partei gegründet. Der erste Parteitag soll am 27. Jänner stattfinden

Die Doppelspitze der neuen Partei BSW bilden Sahra Wagenknecht (rechts) und Amira Mohamed Ali. IMAGO/Frederic Kern

Berlin – Die deutsche Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht ist selbst zur Vorsitzenden ihrer neuen Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gewählt worden – in einer Doppelspitze mit der früheren Chefin der Linksfraktion, Amira Mohamed Ali. Dies teilte Mohamed Ali am Montag in Berlin mit.

Stellvertretender Vorsitzender ist der Unternehmer und Hochschulprofessor Shervin Haghsheno, Generalsekretär der Bundestagsabgeordnete Christian Leye. Der ehemalige Linken-Politiker Fabio De Masi und der langjährige SPD-Politiker Thomas Geisel sollen die neue Partei in die Europawahl führen. Am Montagvormittag hatte sich das BSW offiziell als Partei gegründet und den ersten Vorstand gewählt. Der erste Parteitag soll Leye zufolge am 27. Jänner stattfinden.

Abjagen von AfD-Stimmen

Das BSW werde im Frühsommer erstmals an der Europawahl teilnehmen und dann im Herbst bei den drei Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Parteienforscher trauen Wagenknecht und den anderen 43 Gründungsmitgliedern zu, einen größeren Teil der Protest- und Nichtwähler auf sich vereinen zu können und unter anderem der momentan in Umfragen starken AfD Stimmen abzujagen.

Inhaltliche Schwerpunkte will das BSW bei den Themen soziale Gerechtigkeit, Ungleichheit, Lohnsteigerungen sowie mehr Diplomatie in militärischen Konflikten setzen. "Das Heizungsgesetz ist nicht sinnvoll", sagte Wagenknecht mit Blick auf Pläne der Ampelregierung, mehr Klimaschutz im Gebäudebereich durchzusetzen. Eine andere Klimapolitik sei nötig, die sich am Machbaren orientiere. Beispielsweise müssten die Kapazitäten der Deutschen Bahn im Güterbereich ausgeweitet werden, statt die Lkw-Maut deutlich zu erhöhen, was am Ende zu höheren Preisen für Verbraucher führen werde. Wagenknecht ergänzte zudem, die weltweite Armut könne nicht durch Migration gelöst werden. (APA, 8.1.2024)