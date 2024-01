Auf die milliardenschwere Insolvenz der Immobiliengesellschaft Signa Holding folgte eine Versteigerung der Ausstattung der Büroräumlichkeiten im Firmensitz im Wiener Palais Harrach. Registrierte Teilnehmer können derzeit beim Auktionshaus Aurena online mitbieten. Die Zuschläge erfolgen am 19. Jänner beziehungsweise 2. Februar. Am 29. November hatte die Signa Holding die Insolvenz beantragt, im Anschluss daran sind auch einige Signa-Töchter in die Zahlungsunfähigkeit geschlittert.

Die Auktion erweist sich als Erfolg. Preise für Gegenstände mit niedrigem Rufpreis, dem Betrag, mit dem die Auktion beginnt, sind um ein vielfaches gestiegen. Dafür sorgten die hohen Gebote für Alltagsgegenstände, wie Kleiderbügel, Toilettensets oder Fußmatten. Die angegeben Preise ändern sich aufgrund der Gebote konstant. (wisa, 8.1.2023)

Das Gebot für ein Toilettenset des Signa-Firmensitzes liegt derzeit bei 500 Euro. Der Rufpreis belief sich auf 20 Euro. AURENA.AT

Der Preis einer Schneekugel, deren Rufpreis bei fünf Euro lag, liegt aktuell bei 500 Euro. Aurena.at

Mit 1.800 Euro kann man für eine Fußmatte mit dem Signa-Logo mitbieten. Das aktuelle Gebot liegt bei 1.600 Euro, der Rufpreis war mit drei Euro vergleichsweise günstig. Aurena.at

Aktuell müsste der Bieter mit dem aktuellen Gebot für einen Schreibtisch-Organizer der Signa Holding 200 Euro hinblättern. Der Rufpreis belief sich auf drei Euro. Aurena.at