Zehntausende Menschen erleiden jedes Jahr einen Arbeitsunfall in Österreich, und nicht immer gehen sie glimpflich aus. Seit Ende der Corona-Pandemie mit den zahlreichen Lockdowns stiegen die Zahlen auch wieder deutlich an. Zwar erreichten sie nicht das höhere Vor-Corona-Niveau, aber im Jahr 2022 wurden von der Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) 144.074 Schadensfälle anerkannt, was einem Anstieg um 19.568 Fälle gegenüber 2021 entspricht.

Vor allem verletzen sich Menschen auf Baustellen etwa im Hoch- und Tiefbau, aber auch Arbeiterinnen und Arbeiter in produzierenden Betrieben. In den letzten Monaten gab es auch einige bemerkenswert Fälle aus Deutschland, die besonders viel mediale Präsenz auf sich zogen. Fünf Arbeiter auf einer der größten Baustellen Europas, der Hafencity in Hamburg, stürzten in einen Schacht – alle fünf verletzten sich tödlich. Auch in der Tesla Gigafactory in Brandenburg werden überdurchschnittlich viele Arbeitsunfälle gemeldet.

Schwerer Arbeitsunfall in Billbrook in Hamburg: Ein Arbeiter stürzt durch ein Hallendach im März 2021. imago images/Blaulicht News/Sebastian Peters

Nicht immer fühlen sich Betroffene nach ihrem Unfall richtig behandelt, immer wieder gibt es Fälle, in denen Geld oder Anerkennung des Unfalls erst erkämpft werden müssen. Im September letzten Jahres berichtete etwa die AK Oberösterreich von einem Fall im Bezirk Wels-Land: Ein Mann erlitt bei Reparaturarbeiten an einem Lkw einen Bruch des Jochbeins und der Augenhöhlenwand sowie Prellungen der Schulter und des Brustkorbs. Der Unfall zog für den Mann auch eine schwere posttraumatische Belastungsstörung nach sich, berichtet die Arbeiterkammer. Die AUVA soll aber keine Minderung der Erwerbsfähigkeit anerkannt haben. Somit hatte er auch keinen Anspruch auf eine Versehrtenrente. Die AK Wels ging für den Mann vor Gericht und klagte gegen den Bescheid.

Wie erging es Ihnen nach Ihrem Arbeitsunfall?

Hatten Sie auch schon einen Unfall? Wie wurde Ihr Fall danach behandelt? Was ist gut und was ist nicht gut gelaufen? Berichten Sie darüber im Forum! (mera, 9.1.2024)