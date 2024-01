13.30 GASTAUFTRITT

Monk: Mr. Monk und Willie Nelson (Mr. Monk and the Red-Headed Stranger, USA 2004, Milan Cheylov) Eine schöne ­Folge mit unserem liebsten Zwängler und einer echten Countrylegende in einer Gastrolle: Monk, seines Zeichens bekennender Fan von Willie Nelson, will nicht glauben, dass die Countrylegende ihren Manager erschossen haben soll. Bis 14.00, ORF 1

19.40 REPORTAGE

Re: Frankreichs Käsekultur in der Krise Traditioneller ­Rohmilchkäse wie Camembert oder Brie verlieren gegenüber pasteurisierter Massenware stetig Marktanteile. ­Klimawandel und Preissteigerungen tun ein Übriges. Ist Frankreichs Käsekultur, einst Stolz der Nation, in Gefahr? Bis 20.15, Arte

20.15 LANDKRIMI

Das Schweigen der Esel (A/F 2022, Karl Markovics) Ein ­Serienmörder treibt in Vorarlberg sein Unwesen. Das ruft einmal mehr den vermeintlichen Kommissar Jonas Horak (Karl Markovics) und die Dorfpolizistin Sophie Landner (Julia Koch) auf den Plan. Gelungene Fortsetzung des ­feinen Landkrimis Das letzte Problem. Markovics hat dieses Mal nicht nur Hauptrolle und Regie übernommen, sondern auch das Drehbuch geschrieben. Bis 21.45, ORF 1

20.15 DOKUREIHE

Triaden – Die chinesische Mafia auf dem Vormarsch (1–3/3) Die Triaden entstanden im 17. Jahrhundert als Geheimbünde und entwickelten sich nach und nach zu kriminellen Organisationen. Die dreiteilige Dokureihe zeichnet die Entwicklung bis ins Heute nach. Bis 23.15, Arte

Begräbnisprozession für ein Mitglied einer Triade, zu sehen ab 20.15 Uhr in der Arte-Dokureihe "Triaden – Die chinesische Mafia auf dem Vormarsch". © YAMI 2

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Wie bereiten sich die Parteien auf das Superwahljahr 2024 vor? / Wer will noch in die Politik und warum? / Umstrittene Tiertransporte von Österreich nach Nordafrika. Bis 22.00, ORF 2

21.55 BEST-OF

Willkommen Österreich Stermann und Grissemann treten wieder mit Highlights ihrer Late-Night-Show aus dem ­vergangenen Jahr zur Gesundenuntersuchung bei ORF­-Betriebsärztin Dr. Christine Reiler an. Sie entscheidet, ob die beiden im kommenden Jahr fit für den Bildschirm sind.

Bis 22.55, ORF 1

Radiotipps

16.05 LITERATUR

Tonspuren: Eine Annäherung an die Schriftstellerin Veza Canetti Die Jüdin und bekennende Sozialistin galt in den 1930er-Jahren als herausragendes literarisches Talent. Bis 16.45, Ö1

18.25REPORTAGE

Journal-Panorama: Taiwan vor der Wahl Über die Wahlen im kleinen Inselstaat im Schatten Chinas. Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Geothermie – Energie aus der Tiefe Wie funktioniert die Technik, die das Versprechen klimaneutraler Wärmeversorgung für kommende Generationen in sich trägt? Bis 19.30, Ö1 (Karl Gedlicka, 9.1.2024)