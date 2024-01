Aleksandar Jukic ist bei der Austria nicht mehr erwünscht. APA/EXPA/PETER RINDERER

Valletta/Wien – Ohne Aleksandar Jukic, den langzeitverletzten Marko Raguz und drei beim Bundesheer eingerückte Youngster hat die Wiener Austria am Montag das Trainingsquartier auf Malta bezogen. Jukic war vor dem letzten Fußball-Bundesligaspiel im Herbst nach dem Abschlusstraining aus der Mannschaft genommen worden und gehört aus disziplinären Gründen nicht mehr dem Profi-Kader an, gab der Club bekannt. Der Vertrag des Mittelfeldspielers, im Herbst Stammspieler, läuft mit Saisonende aus. Laut "Kurier" soll Jukic im Dezember vor dem letzten Spiel vor der Winterpause im Training einen Mannschaftskollegen rabiat gefoult und das Trainerteam beschimpft haben.

Manuel Polster, Muharem Huskovic und Moritz Wels sind beim Bundesheer und reisen am Mittwoch in den Süden nach. Mit dem 18-jährigen Dejan Radonjic, Kooperationsspieler des SV Stripfing, hat Trainer Michael Wimmer auch einen neuen Innenverteidiger auf Malta mit dabei.

Innenverteidiger Matan Baltaxa hat den Verein in der vergangenen Woche nach Maccabi Tel Aviv verlassen.

Die Austria bestreitet im Rahmen des Tipsport Malta Cups drei Testspiele gegen Hradec Králové (Mittwoch), Spartak Trnava (Samstag) und Sigma Olmütz (Montag).

Vorbereitung auch für Rapid und Co.

Mit TSV Hartberg, SK Rapid, dem WAC und Blau-Weiß Linz haben am Montag auch die letzten Vereine das Training für die am 9. Februar beginnende Frühjahrssaison der Fußball-Bundesliga aufgenommen.

Das Überraschungsteam aus Hartberg startete in die fünfwöchige Vorbereitungsphase praktisch unverändert und wird am Transfermarkt auch nicht aktiv werden. Beim Tabellenvierten haben im Herbst einige Spieler aufgezeigt, Gerüchte über Interessenten gab es vor allem bei den malischen Mittelfeldspielern Ousmane Diakite und Mamadou Sangare. "Bezüglich Abgänge gibt es keine konkreten Anfragen, auch Mamadou Sangare und Ousmane Diakite sind rechtzeitig aus Afrika angereist", erklärte Sportdirektor Erich Korherr. Bedarf an Zugängen bestehe nicht, "wir sind optimistisch, dass wir mit dem bestehenden Kader die Meistergruppe schaffen. Die Mannschaft von Markus Schopp bestreitet am Samstag gegen Deutschlandsberg das erste Testspiel und absolviert Ende Jänner/Anfang Februar zwei Trainingslager in Catez und Moravske Toplice im benachbarten Slowenien, ehe es zum Frühjahrsauftakt nach Wien gegen die Austria geht.

Der WAC trainiert zunächst zwei Wochen in Wolfsberg, ab 21. Jänner steht ein einwöchiges Trainingslager in Spanien (Alicante) auf dem Programm. Manfred Schmid hat mit dem 17-jährigen Offensivspieler Michael Morgenstern vom FC Lendorf einen neuen Spieler mit "riesigem Potenzial" dabei, an dessen Verpflichtung laut dem WAC-Trainer auch Rapid Interesse hatte. Der Vertrag des deutschen Verteidiger Kevin Bukusu, im Herbst ohne Einsatzminuten, wurde vorzeitig aufgelöst. Die Kärntner starten auf Platz sieben und einem Punkt Rückstand auf die Top Sechs den Kampf um die Meistergruppe und treffen im ersten Ligamatch am 11. Februar zu Hause auf den sechstplatzierten SK Rapid. (APA, red, 8.1.2024)