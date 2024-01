ORF-Chefredakteurin Gabi Waldner sucht Ressortchefs für größte Redaktion, "Ganz brenzlige Situation": Terrorismusforscher Neumann über IS, Nahost und Terroristen in Europa

Hier sind die Mediennews vom Montag:

Katharina Schmidt als neue Chefredakteurin der "Wiener Zeitung" nominiert - Sebastian Pumberger und Ex-"Biber"-Chefredakteurin Aleksandra Tulej wurden zu stellvertretenden Chefredakteuren bestellt

Die "Wiener Zeitung" bekommt vorbehaltlich der Zustimmung der Redaktion eine Chefredakteurin. Screenshot/WZ.at

ORF-Chefredakteurin Gabi Waldner sucht Ressortchefs für größte Redaktion - Bis Mittwoch sind Bewerbungen möglich. Die neue Chefredakteurin für Ressorts ist für Ausschreibung und Hearings zuständig. Medienmenschen 2024, Teil 39

"Wos is Aura?" Barbara Karlich ohne Publikum - Ab Montag begrüßt Karlich in "Talk um 4" Gäste ohne Studiopublikum im Studio. Kann das funktionieren?

"Ganz brenzlige Situation": Terrorismusforscher Neumann über IS, Nahost und Terroristen in Europa - Der Experte warnt bei Martin Thür in der "ZiB 2" vor der "zweiten Phase" des Konflikts im Nahen Osten

"Oppenheimer" ist der Hauptgewinner der Golden Globes - Favorit "Barbie" wurde mit zwei Preisen abgespeist, "Poor Things" gewann in der Sparte beste Komödie/Musical. "The Bear" und "Succession" reüssierten im Serienfach

Start-up-Show auf Puls 4: Eveline Steinberger neue "2 Minuten 2 Millionen"-Investorin - Die neuen Folgen starten am 30. Jänner, immer dienstags um 20.15 Uhr auf Joyn und Puls 4

Klimavorbild Schweden, "Bad Fucking": TV-Tipps für Montag - "Themenmontag: Hormonfalle Soja", "Die vier Söhne der Katie Elder", "Thema", "Krabat", "Kulturmontag" – dazu die Radiotipps

