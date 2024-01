Ein Vorsitz ist kein Verfahrensrichterverlautbarungsorgan, schreibt David Loretto, Experte für die Verfahrensordnung parlamentarischer U-Ausschüsse im Büro der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures, in seinem Gastkommentar.

Muss oder soll ein Nationalratspräsident jeden U-Ausschuss leiten? Kurz zusammengefasst: Nein. Er kann, wenn er will. Und er sollte dies wohl nur in jenem Ausmaß, in dem dies kompatibel mit dem Präsidentenamt, dessen Ansehen und den weiteren damit verbundenen Aufgaben ist.

"Der Verfahrensrichter bewertet, welche Fragen zulässig sind und welche nicht. Ich habe mich als Vorsitzender stets daran gehalten, was er geraten hat", sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) 2021 in einem "Kurier"-Interview. Auch bei den zwei neuen U-Ausschüssen will er wieder den Vorsitz übernehmen. Foto: Heribert Corn

Durch eine großzügige Vertretungsregelung hat der Nationalrat Vorsorge getragen, damit das höchste Amt im Parlament weder unter Zeitdruck noch in andere Nöte oder Auseinandersetzungen geraten muss. Und es hat noch keinen Präsidenten in Verruf gebracht, wenn er die wichtige Aufgabe "U-Ausschuss-Vorsitz" zur Gänze einem der beiden anderen Präsidenten übertragen hat und/oder die weiteren drei Vertreter zu Vorsitzehren gelangt sind; nicht Doris Bures, als sie 2017 Karlheinz Kopf den Eurofighter-U-Ausschuss übertragen hat, nicht Wolfgang Sobotka, als er 2018 Doris Bures den BVT-U-Ausschuss übertragen hat.

Für die erfolgreiche Ausübung dieser Funktion wesentlich ist – nicht nur mit Blick auf die gewonnenen Erfahrungen – keine Verwerfungen um diese Position zuzulassen und die umsichtige, verlässliche Ausübung durch eine Person, die in dieser Funktion auch die erforderliche Anerkennung und Souveränität genießt. Das ist das Konzept hinter der geltenden Vorsitzregelung. Deshalb hat sich der Nationalrat im Gesetzgebungsprozess dieser Frage auch besonders ausführlich gewidmet und flexible Antwortmöglichkeiten bereitgestellt.

Eine Mammutaufgabe

Die Vorsitzführung in einem U-Ausschuss ist eine Mammutaufgabe, deren Gelingen nicht nur durch die Person des Vorsitzenden selbst bestimmt ist. Niemand wird zum Mobbingopfer,wenn er die Aufklärung in der Sache, ein geordnetes Verfahren und somit die Interessen der Demokratie vor Persönliches stellt.

Auch äußere Umstände, die nicht unmittelbar in der Verantwortung des Präsidenten liegen, können ausschlaggebend sein. Naturgemäß auch, inwieweit eine Person mehr oder weniger intensiv in einen Untersuchungsgegenstand involviert ist. Davon betroffen sein kann jeder. Der Vorsitzposition ist es jedenfalls nicht zuträglich, wenn schon mit der innehabenden Person Polarisierungen verbunden sind.

"Sie entscheiden nichts. Aus guten parlamentarischen Gründen."

Warum das so ist, liegt in der Aufgabe selbst begründet. Denn wer trägt die Verantwortung für Entscheidungen im U-Ausschuss-Verfahren? Soweit diese dem Vorsitzenden obliegen, wenig überraschend: der Vorsitzende. Der Verfahrensrichter, dessen Rolle Sobotka immer wieder betont, steht, genauer gesagt: sitzt zumeist beratend zur Seite, und der Verfahrensanwalt wacht besonders über die Persönlichkeitsrechte der Auskunftsperson, aber auch über die Einhaltung der Verfahrensordnung insgesamt. Doch sie entscheiden nichts. Aus guten parlamentarischen Gründen.

Wie entscheidet der Vorsitzende also korrekt? Indem er stets verlautbart, was der Verfahrensrichter einsagt? Eine Auffassung, die der Vorsitzrolle nicht gerecht wird, sie quasi zur Kundmachungsstelle degradiert. Die Entscheidungsfindung passiert tatsächlich in einem relativ komplexen Rahmen im Brennpunkt der Öffentlichkeit.

Kontrolle und Aufklärung

Zunächst: Der Vorsitzende entscheidet in eigener Verantwortung. Den Rat des Verfahrensrichters hat er einzuholen sowie Einwände des Verfahrensanwaltes zu berücksichtigen. Die Meinungen von Richter und Anwalt sind im Übrigen nicht stets deckungsgleich. Die Expertise dieser beiden ins Verfahren des parlamentarischen U-Ausschusses importierten externen Juristen hat der vorsitzende Parlamentarier in seine Abwägung gebührend einfließen zu lassen. So sieht es das Gesetz vor. Hinzu tritt die Forderung der Verfahrensordnung, nach Möglichkeit alle Entscheidungen stets im Einvernehmen mit allen Fraktionen zu treffen. Daneben gilt es untersuchungsausschussspezifische Rechtsprechung etwa von Verfassungsgerichtshof und Bundesverwaltungsgericht ebenso zu berücksichtigen wie juristische Besonderheiten des parlamentarischen Zwecks, wie etwa das umfassende Recht auf Selbstinformation des U-Ausschusses, das den im Gerichtsverfahren zumeist unzulässigen Erkundungsbeweis zu einer ganz wesentlichen Methode in weiten Verfahrensteilen macht.

U-Ausschüsse sind rechtlich anders ausgestattet als Gerichte, sie haben auch andere Zielsetzungen, nämlich primär die Kontrolle der Verwaltung, die Aufklärung von sogenannten Vorgängen zur Prüfung der Eignung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und allfälligen gesetzgeberischen Änderungsakten. Dennoch gelten dieselben Garantien für Persönlichkeitsrechte wie überall im Rechtsstaat.

Richtschnur für den Vorsitz bleibt dabei freilich stets das Gesetz, und zwar die Verfahrensordnung für Untersuchungsausschüsse.

Unstrittige Person

Alles gute Gründe, warum es eine unstrittige Person mit parlamentarischer Erfahrung sein sollte, die den U-Ausschuss-Vorsitz führt. Eine Person, die sich der Auswirkungen ihrer Aussagen und Handlungen bewusst ist, die parlamentarische Mediation beherrscht und zugleich juristischer Klarheit Ausdruck verleihen kann.

Was der Vorsitz jedenfalls nicht ist: ein parlamentarisches Verfahrensrichterverlautbarungsorgan oder Ort für persönliche Befindlichkeiten. (David Loretto, 9.1.2024)