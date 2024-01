Der 31-jährige Tiroler konnte seine brillante Fahrweise in der Vergangenheit selten in Erfolge ummünzen. Doch plötzlich läuft es für ihn blendend. Thomas Sykora kennt die Gründe

Feller beeindruckt diese Saison durch Sicherheit und Konstanz. AFP/FABRICE COFFRINI

Dass Manuel Feller einen ungemein flotten Slalomschwung fahren kann, ist keine Neuigkeit. Der 31-jährige Tiroler hat es immer wieder bewiesen. Allerdings musste man stets gehörig bangen, ob er es bis ins Ziel bringen würde. Sein größtes Manko war stets die fehlende Beständigkeit.

Doch in dieser Saison präsentiert sich der charismatische Techniker vor allem im Torlauf ungemein stabil, so sicher wie noch nie. Er hat in allen einschlägigen Bewerben geliefert: Erster beim ÖSV-Dreifachsieg in Gurgl, Fünfter in Madonna di Campiglio, Sieger am Sonntag beim Klassiker am Chuenisbärgli in Adelboden. Damit führt der nun viermalige Gewinner von Weltcuprennen auch in der Disziplinenwertung mit 245 Punkten überlegen und 125 Zähler vor dem Briten Dave Ryding, wenn man den mit Kreuzbandriss ausgefallenen Marco Schwarz (180) außen vor lässt.

Feller lässt auch ORF-Co-Kommentator Thomas Sykora schwärmen: "Er ist so gut wie noch nie. Was mir an ihm, so wie er sich jetzt präsentiert, so gut gefällt? Dass er nicht mehr hasardiert!" Feller wisse genau, welche Passagen er technisch sauber fahren müsse und wo er voll attackieren könne. "Das ist der Unterschied zum Feller von früher, der sehr oft ausgefallen ist."

Erstaunlich ist, auch wenn erst drei Slaloms einer Erledigung zugeführt wurden, dass Feller in jener Disziplin konstant vorne mitzumischen vermag, in der die Dichte an Spitzenläufern enorm hoch ist. Sykora kennt den Grund dafür: "Er findet den Druckpunkt so gut. Bei jedem Schwung hat er einen Druckaufbau, der ihn befähigt, den Ski wieder zu lösen, und zwar so, dass er aus dem Tor richtig herauspfeift. Er verpasst keinen einzigen Druckpunkt, er fährt von der Linie und vom Timing her exakt. Das ist sein großer Vorteil."

Rennintelligenz

Ein klassischer Feller-Fehler war lange Zeit, dass er zu viel riskierte, in Rücklage geriet und hernach entweder den Rhythmus verlor oder gleich rausflog. Sykora: "Es drückt ihn nicht mehr so oft hinten rein, er weiß genau, was er zu tun hat. Etwa dass er manchmal etwas ausholt, damit er Tempo ins Flache mitnimmt. Das funktioniert momentan schon sehr exakt."

Feller verfügt über einen sehr schnellen Schwung im Slalom, macht zudem weniger Fehler als früher. AFP/FABRICE COFFRINI

Noch mehr als vielleicht in anderen Disziplinen ist es im Slalom mit den zahlreichen Richtungsänderungen von Nöten, viele weise Entscheidungen zu treffen. "Im Slalom musst du an den richtigen Stellen das Richtige machen. Das ist bei Feller gerade eklatant."

Für andere Szenegrößen läuft es nicht ihrem Können entsprechend. Slalom-Olympiasieger Clément Noel etwa hat mehr zu kämpfen als erwartet. Er war Zwölfter in Gurgl, Zweiter in Madonna und fiel in Adelboden im ersten Lauf aus. "Noel macht gerade zu viele Fehler, riskiert oft an den falschen Stellen, ist ein Sturzpilot", sagt Sykora. Dennoch schätzt der 55-jährige Niederösterreicher den 26-jährigen Franzosen als einen der größten Favoriten auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel ein, "wenn er einen Lauf kriegt".

Sykora traut "natürlich" auch Feller zu, Kristall zu holen. "Weil er momentan der Konstanteste ist. Er hat einen großen Vorsprung, hat es in der Hand. Ich habe ihn noch nie so in der Mitte gesehen wie heuer."

Freilich gebe es "viele, die Rennen gewinnen können". Am stärksten schätzt Sykora die Norweger um Henrik Kristoffersen ein. "Man muss schauen, wie sich Atle Lie McGrath tut. Er ist auch ein sehr konstanter Skifahrer." Das beste Beispiel, dass man Läufe ins Ziel bringen müsse, sei der griechische Vizeweltmeister A.J. Ginnis. "Er fährt immer schnell, lag aber in drei Slaloms zweimal draußen."

Routine und Rücken

Sykora stimmt optimistisch, dass das gesamte ÖSV-Team den Ausfall von Schwarz gut wegsteckte. Feller komme dabei auch seine Routine zugute – gerade bei facettenreichen Rennen wie in Adelboden oder den anstehenden Klassikern in Wengen, Kitzbühel und Schladming. Hatten den Tiroler in der Vergangenheit immer wieder Rückenschmerzen aus dem Konzept gebracht, so wisse er nun genau, was zu tun sei, um seinen Körper in Schuss zu halten, und wie viel er diesem Körper auch zumuten könne, ohne Kreuzweh zu bekommen. "Er macht gute Physiotherapie, gutes Training. Auch die Übungen am Start macht er mit Fokus auf den Rücken, damit er gut aufgewärmt ist. Auch das lernt man mit der Erfahrung."

Sykora könnte ein Loblied auf Feller anstimmen und tut es auch. Hans Leitner / First Look / picturedesk.com

Feller hat das Riesentorlauftraining über Weihnachten bewusst ausgelassen. "Es ist momentan die Disziplin, die am meisten auf den Rücken geht. Er hatte vergangenes Jahr im Jänner große Probleme mit dem Rücken." Sykora glaubt, dass Feller "stark dosiert und sein Hauptaugenmerk schon ganz bewusst auf den Slalomweltcup legt". Und mit Richard Weißenbacher, einem optimalen Servicemann für die Materialabstimmung, pflege Feller eine "ganz enge Verbindung. Das ist auch ganz wichtig. Er weiß genau, welchen Aufwand es braucht, damit alles passt. Und natürlich ist er auch routiniert."

Generell ist Österreichs Slalomteam diese Saison enorm stark. Drei Siege und insgesamt sechs Podestplätze gab es für Ski Austria in drei Rennen. Leider kann Madonna-Sieger Schwarz, auch Zweiter in Gurgl, nichts mehr beisteuern. Dafür hat – während Routiniers wie Michael Matt und Johannes Strolz noch nach Konstanz auf höchstem Niveau suchen und Fabio Gstrein darauf wartet, dass ihm einmal der Knopf aufgeht – der aufstrebende Dominik Raschner, Vizeweltmeister im Parallelrennen 2023, in Adelboden sein Können demonstriert. Laufbestzeit im Finale ließ ihn von Platz 16 auf drei springen. Das Maß der Dinge bleibt aber Feller. "Er fährt 90 Prozent auf der Klinge", sagt Sykora, "aber jedes Rennen auf Sieg." (Thomas Hirner, 9.1.2024)