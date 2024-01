Pawly Door und Flappie AI sollen der Katze den Eintritt verwehren, wenn sie ein Geschenk mitbringt. Pawly Door

Solange sie kuscheln, sich streicheln lassen und dabei drollig aussehen, sind Katzen hochgeschätzte Mitbewohner. Weniger lustig wird es hingegen, wenn die Möchtgern-Raubtiere im Garten auf die Jagd gehen, um anschließend blutende Vögel und Mäuse ins Haus zu schleppen. Auf der CES in Las Vegas stellt derzeit ein schweizerisches Unternehmen namens Flappie Technologies GmbH aus, das genau dieses Problem beheben will. Mithilfe einer KI-gesteuerten Katzenklappe.

Die "Flappie AI"-Katzenklappe ist mit Nachtsichtkameras, Bewegungsmeldern und einem Bilderkennungssystem ausgestattet, das feststellen soll, ob der feline Overlord einen ungebetenen Gast im Maul trägt. Ist dies der Fall, so bleibt die Klappe geschlossen und der Eintritt wird verwehrt. Das Unternehmen betont, dass man das System mit vielfältigen Bildern trainiert habe, sodass verschiedene Beutetiere in unterschiedlichen Perspektiven und Lichtsituationen erkannt werden könnten.

Flappie Product Demo

Flappie

Die Erkennung soll in 90 Prozent der Fälle funktionieren, was bedeutet, dass die Katze theoretisch noch immer Beute ins Haus trägt, dies jedoch deutlich seltener vorkommt. Mittelfristig sollen die Katzen erzogen werden und lernen, dass sie nur eintreten können, wenn sie die Beute vorher fallen lassen, wie das Fachmedium "Engadget" berichtet. Allerdings könnten besonders schlaue Katzen die Beute auch fallen lassen, nur um eine Öffnung der Tür zu triggern und die Beute anschließend rasch wieder aufzuheben.

Auch ist es möglich, die Tür händisch zu öffnen oder zu verriegeln, weiters lässt sich die smarte Tür via Smartphone-App öffnen und schließen. Über selbige wird man zudem informiert, wenn die Katze Beute nach Hause bringen möchte, und kann sich dank der Kameras Fotos der haarigen Mitbewohner ansehen. Außerdem werden Statistiken über das Jagdverhalten zur Verfügung gestellt. Zudem wurde eine Chip-Erkennung inkludiert: Ist eine Katze gechippt, so öffnet sich die Tür nur für selbige und nicht für Eindringlinge aus der Nachbarschaft. Im deutschsprachigen Raum soll Flappie AI bis Ende des Frühlings 2024 verfügbar sein. Auf der Website wird die Klappe derzeit für 370 Schweizer Franken (knapp 400 Euro) verkauft.

Mindestens zwei unterschiedliche Anbieter

So ungewöhnlich diese Idee auch klingen mag: Bei Flappie handelt es sich nicht um das einzige Start-up, das eine derartige Lösung entwickelt hat. Alleine in der Schweiz dürfte es noch mindestens einen weiteren Anbieter geben. So berichtete der STANDARD im September vergangenen Jahres über die Kickstarter-Kampagne eines Unternehmens namens Pawly aus Zürich. Hier ist das Konzept das gleiche: eine Katzenklappe, die über Kameras und KI erkennt, ob eine Katze Beute im Maul trägt. Und bei Bedarf den Eintritt verwehrt.

The Pawly Door: The world's Most intelligent cat door that detects prey and helps find missing cats.

Pawly

Auch hier wird versprochen, dass dank Chip-Erkennung nur die eigene Katze und keine Nachbarskatze eintreten darf. Auch sollen hier diverse Statistiken zum Verhalten der Katze geboten werden, die Öffnungszeiten der Tür lassen sich ebenfalls via App steuern. Über ein Netzwerk aus mehreren Türen in der Nachbarschaft soll es später auch ermöglicht werden, verschollene Katzen wieder aufzuspüren.

Auf der Kickstarter-Seite hat Pawly die voraussichtliche Lieferung mit Februar 2024 angegeben. Der Preis für das "Early Bird"-Paket wurde bei Kickstarter mit 439 Euro angegeben, auf der Website ist die Klappe via Indiegogo derzeit für 449 Euro erhältlich. (stm, 9.1.2024)