Frankreichs Medien hatten vor Elisabeth Bornes Rücktritt über eine mögliche Regierungsumbildung spekuliert. AFP/LUDOVIC MARIN

Paris – Die französische Premierministerin Elisabeth Borne ist zurückgetreten. Nach tagelangen Spekulationen in französischen Medien über eine Regierungsumbildung reichte Borne am Montag ihren Rücktritt ein, wie der Elysée-Palast mitteilte. Präsident Emmanuel Macron nahm ihren Rücktritt demnach an. Es wird erwartet, dass Macron in Kürze einen Nachfolger ernennt. (APA, 8.1.2024)