Bei Kollisionen mit hohen Energien kann das Higgs-Boson in Teilchenbeschleunigern erzeugt werden. Science Photo Library / picturedesk

2008 brachten zwei Kläger auf Hawaii eine Beschwerde ein, die in den Medien bald als "Weltuntergangsklage" aufschlug: Walter Wagner und Luis Sancho wollten per Rechtsweg das Einschalten das Large Hadron Collider (LHC) am Europäischen Kernforschungszentrum Cern verhindern, da sie befürchteten, dass damit ein Schwarzes Loch im Labor erschaffen würde, das die Erde verschlingen könnte.

Wenn das Vakuum zerfällt

Die Klage wurde abgewiesen und der große Beschleunigerring nahm seine Arbeit auf, um nach dem letzten Puzzlestück im Standardmodell der Teilchenphysik zu fahnden. 2012 konnte das Higgs-Teilchen tatsächlich nachgewiesen werden, ein Jahr später gab es den Nobelpreis für Peter Higgs und François Englert. Der Weltuntergang blieb aus.

Bisher.

Von Kosmologinnen und Kosmologen wird indes tatsächlich ein Untergangsszenario diskutiert, das mit dem Higgs-Feld zu tun hat. Der Sachverhalt ist dabei allerdings ganz anders gelagert, als Wagner und Sancho einst befürchtet hatten. Nicht ein von Menschen konstruiertes Labor wäre Ausgangspunkt dieser Katastrophe, sondern sie könnte jederzeit überall spontan im Universum ihren Anfang nehmen. Es geht dabei um den Vakuumzerfall.

Physiknobelpreisträger Peter Higgs war 2016 auf Einladung der Akademie der Wissenschaften in Wien zu Gast. imago/Future Image

"Plausibler" Untergang

Die US-Kosmologin Katie Mack hat sich eingehend mit diesem apokalyptischen Szenario beschäftigt und Diskussionen zum Vakuumzerfall nicht zuletzt durch ihr populäres Buch "Das Ende von allem" (Piper, 2021) wieder vermehrt in Diskussion gebracht. Für Mack ist der Vakuumzerfall ein Endzeitszenario, das "im Wesentlichen durch einen Konstruktionsfehler in der Struktur des Kosmos herbeigeführt wird". Sie hält ihn insofern für "plausibel", die Möglichkeit werde auch "durch die allerneuesten Ergebnisse der präzisesten jemals durchgeführten Experimente der Grundlagenphysik gestützt".

Vorweg sei betont, dass der Vakuumzerfall nicht besonders wahrscheinlich ist. Es sind nur sehr grobe Abschätzungen möglich aus Gründen, die später noch näher erläutert werden, aber Fachleute wie Katie Mack gehen davon aus, dass dieses Szenario vermutlich nicht in den nächsten 10^100 Jahren eintreten wird (das sind zehn Sexdezilliarden Jahre beziehungsweise ein Googol Jahr). Die Hintergründe des Quantenvakuumzerfalls sind aber derart faszinierend, dass es sich dennoch lohnt, sich eingehender mit ihm zu befassen, auch wenn uns der Weltuntergang vermutlich in anderer Weise ereilen wird.

Um zu verstehen, worum es geht, bedarf es eines kurzen Exkurses zu den Anfängen des Universums: Das Higgs-Feld (dessen zugehöriges Teilchen das oben genannte Higgs-Teilchen ist) spielt im Standardmodell der Teilchenphysik eine zentrale Rolle dabei zu erklären, wie die Masse von Elementarteilchen zustande kommt. Die Masse ergibt sich demnach dadurch, dass alle massebehafteten Elementarteilchen mit dem Higgs-Feld, das im gesamten Universum präsent ist, wechselwirken.

"Zum Sterben verurteilt"

Gemäß der Teilchenphysik erfuhr das Higgs-Feld im frühen Universum eine Veränderung, durch die die elektroschwache Kraft in den Elektromagnetismus und in die schwache Kernkraft aufgespaltet wurde. Dieser Vorgang wird als "elektroschwacher Symmetriebruch" bezeichnet. Die Gesetze der Physik änderten sich dadurch vollkommen: Teilchen, die bis dahin ungehindert mit Lichtgeschwindigkeit durch das Weltall flitzten, wurden nun durch die Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld abgebremst. Photonen waren davon ausgenommen und können sich masselos ohne Interaktion mit dem Higgs-Feld weiterhin mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum bewegen. "Wir verdanken unsere gesamte körperliche Existenz der Tatsache, dass sich das Higgs-Feld für den Wert entschieden hat, den es hat", fasst Katie Mack den Sachverhalt zusammen.

Mit der Erzeugung des Higgs-Bosons im LHC ist es nun möglich, das Higgs-Feld präzise zu vermessen. So sei es möglich, "nicht nur den aktuellen Wert des Higgs-Feldes, sondern auch alle möglichen Werte, die es unter Umständen annehmen könnte", zu ermitteln, erklärt Mack. Dabei hat sich gezeigt, dass der Messwert mit dem Standardmodell in Übereinstimmung ist. Doch es gibt auch eine schlechte Nachricht: "Das Standardmodell sagt uns auch, dass unser Higgs-Vakuum – die vollkommen ausbalancierte Gesamtheit der Gesetze, die die physikalische Welt regieren – nicht stabil ist." Mack bringt die Sache so auf den Punkt: "Unser ganzer schöner Kosmos scheint zum Sterben verurteilt."

Metastabiles Higgs-Vakuum

Bildlich gesprochen wird das Higgs-Feld von einem Potenzial beherrscht, das beim elektroschwachen Symmetriebruch entstanden ist. Das Higgs-Feld liegt nun in der Talsohle dieses Potenzials. Möglicherweise ist das aber kein absolutes Minimum, sondern nur ein lokales. Es könnte also noch einen weiteren Vakuumzustand in einem niedrigeren Bereich des Potenzials geben.

Physikerinnen und Physiker sprechen dabei von einem "metastabilen Higgs-Vakuum" oder auch von einem "falschen Vakuum": Es ist vorerst stabil, aber nicht unbedingt absolut für alle Zeit. Denn schließlich besteht die Möglichkeit, "dass es durch eine Störung über den Rand gestoßen wird und dass dann nichts mehr verhindern kann, dass es in der wirklichen Talsohle landet", sagt Mack.

Zerstörerische Blase

Ein Auslöser für so einen Vakuumzerfall könnte eine Explosion mit ultrahoher Energie sein, etwa die endgültige Verdampfung eines schwarzen Loches. Wie wahrscheinlich es ist, dass es dazu kommt, ist schwer vorherzusagen, denn das hängt von der Potenzialbarriere zwischen dem "falschen" Vakuum und dem "echten" ab – doch die ist nicht bekannt. Wenn es jedenfalls so weit kommen sollte, würde sich im eine Blase der Zerstörung mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, und letztlich das gesamte Universum vernichten. Das ist wie gesagt nicht unbedingt wahrscheinlich, könnte aber im Prinzip spontan jederzeit passieren. So darf es wenig überraschen, dass der Vakuumzerfall auch schon in der Science Fiction Niederschlag gefunden hat: 2020 legte Phillip P. Peterson mit "Vakuum" einen Roman vor, in dem der Versuch geschildert wird, dem Zerfall des Vakuums zu entkommen.

Falls der Vakuumzerfall tatsächlich eintritt, würde der Weltuntergang womöglich weniger dramatisch von statten gehen, als man erwarten würde. Denn schließlich würden wir den bevorstehenden Untergang gar nicht kommen sehen: Alle Signale sind ebenfalls maximal mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs und würden uns also gleichzeitig mit der Zerstörung erreichen. Nachdem sie sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, würde die Apokalypse durch den Vakuumzerfall auch gar nicht wehtun. Noch bevor Nervensignale das Gehirn erreichen könnten, wäre dieses bereits von jener Blase erfasst, in der die Gesetze der Physik völlig anders sind und Materie in der aktuellen Form nicht mehr existieren könnte. (Tanja Traxler, 10.1.2024)