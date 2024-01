In Beverly Hills wurden in der Nacht auf Montag zum 81. Mal die Golden Globes verliehen. Lily Gladstone bekam als erste indigene Schauspielerin für Martin Scorseses siebenfach nominierten Historienthriller "Killers of the Flower Moon" den Preis als beste Hauptdarstellerin in einem Drama. 2016 war Gladstone bei der Viennale zu Gast, und Robert Newald hat sie fotografiert. (ugc, 9.1.2024)

Foto: Robert Newald

