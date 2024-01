Die Covid-Pandemie und ihre Lockdowns zeigen in der Gastronomie noch immer ihre Auswirkungen. In der für Restaurants und Bars schwierigen Zeit schlitterten etlichen Unternehmen in die Insolvenz. Nun traf es auch Robertos Bar, eine der bekanntesten Cocktailbars in Wien. Wie am Dienstag bekannt wurde, hat man aufgrund eines Eigenantrags ein Konkursverfahren eröffnet.

Zur Roberto American Bar GmbH gehören drei Lokale in der Hauptstadt: am Bauernmarkt 1, in der Jasomirgottstraße 7 sowie in der Marco-d'Aviano-Gasse 1 am Neuen Markt. Letztere wurde erst im September 2021 von Barkeeper Roberto Pavlovic-Hariwijadi und seiner Frau Alexandra eröffnet. 25 Dienstnehmende sind derzeit bei Robertos beschäftigt.

Ausgetrunken: Robertos drei Bars müssen schließen. REUTERS

Nie mehr erholt

Grund für die Insolvenz soll laut Antrag der Rückgang der Geschäfte und Umsätze durch die Covid-19-Pandemie gewesen sein. Das Ausgehverhalten der Gäste habe sich verändert, weswegen sich der Umsatz nie wieder auf Vor-Pandemie-Zeiten erholen konnte. Davor habe man in die Lokalitäten wesentliche Investitionen getätigt und dadurch Finanzierungskosten verursacht, heißt es im Insolvenzantrag.

Auf rund zwei Millionen Euro belaufen sich die Gesamtverbindlichkeiten, 19 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. Für die Lokale bedeutet das das Aus: Der Mietvertrag für Robertos Bar am Bauernmarkt sei bereits ausgelaufen, für die Adresse am Neuen Markt sei derzeit ein Mietzins- und Räumungsverfahren anhängig. (rec, 9.1.2024)