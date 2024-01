Bei der Wetterstation in Schwarzau im Freiwald wurde vergangene Nacht die tiefste Temperatur gemessen. Im Tiroler Pitztal gab es minus 16 Grad, in Lech am Arlberg minus 15

In der Nacht von Montag auf Dienstag war es in weiten Teilen Österreichs eiskalt. IMAGO/Jan Eifert

Die Geosphere Austria hat an ihren Messstationen in der Nacht auf Dienstag in acht Bundesländern Minusgrade im zweitstelligen Bereich aufgezeichnet. Die tiefste Temperatur wurde in Schwarzau im Freiwald im niederösterreichischen Waldviertel mit minus 21,1 Grad registriert.

Die Wetterstation in Schwarzau liegt auf 788 Meter Seehöhe in einem sogenannten Kaltluftsee und hat dadurch eine besondere Stellung, auf die die Geosphere Austria in ihren Auswertungen hinweist. Auch die Plätze zwei und drei der Tiefsttemperaturen aus der Nacht stammen aus dem Waldviertel: In Weitra (auf 572 Meter Seehöhe) gab es minus 16,6 Grad, in Litschau (558 Meter) minus 16,0 Grad. Auch Zwettl (minus 15,2 Grad), Bärnkopf (minus 14,8 Grad) und Allentsteig (minus 14,5 Grad) liegen in den Top Ten der Auswertung.

In St. Leonhard im Tiroler Pitztal wurden minus 15,7 Grad verzeichnet, in Lech am Arlberg in Vorarlberg gab es minus 15,4 Grad.

Die Tiefstwerte für jedes Bundesland laut Geosphere Austria:

(luza, 9.1.2024)