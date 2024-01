Der langjährige ORF-Audiostratege baut an einer Radioflotte für Kronehit. Medienmenschen 2024, Teil 40

Von welchen Medienmenschen wird man 2024 mehr hören? Von Georg Spatts Schaffen kann man das mit großer Sicherheit sagen: Nach zwei Jahrzehnten als Ö3-Chef des ORF ging er 2023 bei Kronehit an Bord und wird für den größten Privatsender im Land 2024 vier neue Radiokanäle starten.

Georg Spatt managt das Programm von Kronehit und vier neuen Digitalkanälen. Kronehit Bearbeitung STANDARD

"Mit Herz und Seele"

Was da zu hören sein wird, darüber hält sich der Sender noch immer recht bedeckt. Die Pläne sollen erst einmal an die Medienbehörde KommAustria gehen, und das in den nächsten Wochen. Im STANDARD-Interview blieben Spatt und die Senderchefs Mario Frühauf und Philipp König noch recht allgemein:

"Programme mit Herz und Seele" verspricht Spatt für die neuen Digitalradios wie für das Hauptprogramm Kronehit. (Harald Fidler, 9.1.2024)