NAHOST Krieg in Nahost: Blinken und Baerbock auf diplomatischer Mission

Mit einem Besuch in Israel setzt US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag seine diplomatischen Bemühungen um eine Eindämmung des Nahostkonflikts fort. Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock traf unterdessen zu einem Besuch in Ägypten ein