Den Anwohnern wurde vorgeschlagen, das Licht der LEDs mit Jalousien abzublocken. The Madison Square Garden Company

Die 111 Meter hohe, mit Millionen LEDs besetzte Halbkugel "The Sphere" in Las Vegas ermöglicht seit 2023 "VR ohne Brille" und sorgt dadurch für Aufsehen in der Fachpresse und unter technikbegeisterten Menschen. Dieses Konzept hätte ursprünglich auch auf dieser Seite des Atlantik, konkret in der britischen Hauptstadt London, umgesetzt werden sollen. Doch nun zieht das Unternehmen hinter diesem Vorhaben, die US-amerikanische Madison Square Garden Entertainment (MSG), seine Pläne laut einem Bericht des "Guardian" wieder zurück.

Ablehnung wegen Lichtverschmutzung

Der politische Prozess rund um die Baubewilligung sei "lediglich ein politisches Fußballspiel zwischen rivalisieren Parteien", heißt es von dem Unternehmen. In einem Brief wird betont, dass man "extrem enttäuscht sei", dass "die Bevölkerung von London nicht von der bahnbrechenden Technologie von The Sphere und von den Arbeitsplätzen, die daraus entstehen würden, profitiert". MSG ist ein Schwesterunternehmen von Sphere Entetainment, welches hinter der leuchtenden Kugel in Las Vegas steht. Dieses betont wiederum, dass man mit "fortschrittlich denkenden Städten in aller Welt" zusammenarbeiten wolle, die "ernsthaft" derartige Projekte umsetzen wollen.

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan hatte die entsprechenden Baupläne im November vergangenen Jahres zurückgewiesen. Vor allem die Lichtverschmutzung durch die rund 90 Meter hohe blinkende Kugel sei inakzeptabel und eine Belästigung für die Anrainer. Ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden im eigenen Zuhause würden dadurch Schaden nehmen.

Die Kugel sei "sperrig" und "dominant" und würde kein "nachhaltiges Design" repräsentieren, führte der Bürgermeister weiter aus. MSG hatte den Anwohnern vorgeschlagen, das grelle Licht mit Jalousien abzuhalten, was diese wiederum als Beleidigung empfanden. Michael Gove, der britische Minister für Wohnen, Kommunen und lokale Selbstverwaltung, hatte wiederum im Dezember eine Untersuchung ebendieser Rückweisung beauftragt.

The Sphere

The Sphere London hätte in Stratford, im Osten der Hauptstadt, nahe dem Olympischen Park entstehen sollen. Zu diesem Zweck hatte das Unternehmen Millionen Pfund für rund 19.000 Quadratmeter Land ausgegeben und einen mehrjährigen Planungsprozess gestartet, bei dem man mit mehreren politischen Institutionen verhandelte. Ursprünglich seien die Pläne bewilligt worden, später sei diese Bewilligung durch den Bürgermeister wieder zurückgenommen worden. Dieses "politische Fußballspiel" wurde dem Unternehmen schließlich zu viel, nun ist das Aus somit offiziell.

Während der Olympischen Spiele in London im Jahr 2012 war das besagte Grundstück noch temporär als Busparkplatz genutzt worden, nun steht es leer. Offen ist nun, was künftig mit dem Grundstück geschehen soll. Und auch, wer diese "anderen Städte" sind, von denen seitens Sphere Entertainment die Rede war. (stm, 9.1.2024)