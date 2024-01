Das LUMIX S 100mm F2.8 MACRO (S-E100) von Panasonic kommt auf eine fixe Brennweite von 100 mm. Panasonic

Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas hat der Hersteller Panasonic das neue Objektiv LUMIX S 100mm F2.8 MACRO (S-E100) präsentiert, das einen neuen Superlativ setzt: Es ist mit einem Gewicht von 298 Gramm nach aktuellem Stand das kleinste und leichteste Objektiv mit fester Brennweite im mittleren Telebereich. Dadurch soll es vor allem unterwegs wenig ins Gewicht fallen und zugleich in verschiedenen Aufnahmesituationen einsetzbar sein. Das Objektiv basiert auf dem L-Mount-Systemstandard, ist also mit den Kameras verschiedener Hersteller kompatibel.

Die Brennweite von 100 mm soll vor allem für Nahaufnahmen und Porträts geeignet sein, mit einer Blende von bis zu 2.8 dürften sich Bokeh-Effekte entsprechend gut gestalten lassen. Dank eines neu entwickelten Linearmotors arbeitet das Objektiv geräuschlos und unterdrückt Fokus-Breathing, also das ungewollte Verändern des Bildausschnitts beim Fokussieren. Das dürfte vor allem beim Aufnehmen von Videos von Vorteil sein. Weiters für den Videobereich interessant: Durch eine Blendensteuerung in Mikroschritten kann die Belichtung während der Aufnahme sanfter geändert werden.

Der Nachteil des Objektivs liegt wiederum auf der Hand: die fixe Brennweite, durch welche der Gestaltungsspielraum beim Zoomen entsprechend eingeschränkt ist. Das kann zum Beispiel für Privatpersonen auf Reisen unpassend werden, wenn etwa in Nationalparks weit entfernte Tiere optisch herangeholt werden sollen: In dem Fall muss wohl ein zweites Objektiv mit größerer Brennweite mitgeführt werden. Das LUMIX S 100mm F2.8 MACRO (S-E100) ist voraussichtlich ab Ende Januar 2024 für 1099 Euro (UVP) erhältlich. (stm, 9.1.2024)