Video: Die "Welsh Tidy Mouse" hat in Rodney Holbrooks Schuppen jede Nacht viel zu tun. Guardian News

In Rodney Holbrooks Schuppen geht es nicht mit rechten Dingen zu. Seit Wochen verschwinden in der Werkstatt in Builth Wells im Zentrum von Wales jede Nacht Gegenstände und tauchen an unerwarteter Stelle wieder auf. Wer immer für das Treiben verantwortlich ist, er ist bei Holbrook an den Falschen geraten: Der 75-Jährige ist Wildtierfotograf und daher perfekt ausgerüstet, um das Rätsel zu lösen.

Nager mit Ordnungsfimmel

Holbrook installierte auf seiner Werkbank eine Nachtsichtkamera und konnte damit schließlich den fleißigen Besucher dingfest machen: Eine Maus fand es hier offenbar nicht aufgeräumt genug und schritt deshalb jede Nacht selbst zur Tat. "Das geht jetzt schon seit Monaten so", sagte Holbrook der BBC. Die bemerkenswerten Aufnahmen verschafften der "Welsh Tidy Mouse" binnen Stunden breite Internet-Popularität.

Zu sehen ist eine Hausmaus, die in gewissenhafter Weise Wäscheklammern, Korken, Muttern, Schrauben oder Kabelbinder einsammelt und in einer Box auf der Werkbank verstaut. Handelt es sich hier um ein natürliches Verhalten, oder leidet das Tier an einem krankhaften Ordnungsfimmel? Vermutlich Ersteres, wie Jonny Kohl vom Francis-Crick-Institut in London meint.

Nestbauverhalten?

Der Verhaltensforscher und Neurowissenschafter erblickt in der Aufräumwut der Maus eine ungewöhnliche Form des Nestbauverhaltens. "Es wäre interessant zu wissen, ob diese Maus männlich oder weiblich ist", sagte er im "Guardian". "Männliche und weibliche Mäuse bauen Nester, um sich zu wärmen, weibliche Mäuse bauen auch Nester, um ihre Jungen während der Schwangerschaft aufzuziehen. In Anbetracht der niedrigen Temperaturen und der Bilder vermute ich, dass es sich um ein Männchen handelt."

Kurios seien die Bilder jedoch allemal. Viele der Objekte, die "Welsh Tidy Mouse" einsammelt, kämen normalerweise nicht als Nistmaterial in Betracht. "Für gewöhnlich suchen sie nach Materialien, die ein wenig Struktur bieten und etwas Weiches, das sie warm hält", so Kohl.

Lohnendes Arrangement

Vielleicht spielt aber auch die natürliche Neugier der Maus eine Rolle. Mäuse und andere Nagetiere gelten als verspielt und interessiert an allem Neuen. Wanderratten beispielsweisen horten manchmal glänzende Gegenstände wie Flaschenverschlüsse oder Schlüssel. Was auch immer die Motivation hinter dem sorgfältigen "mousekeeping" ist, vielleicht ist auch eine Prise Vergnügen dabei. Auf irgendeine Weise müsse die Maus das wiederholte Aufräumen Nacht für Nacht als lohnend empfinden, so der Experte.

Apropos lohnend: Holbrook hat jedenfalls keinerlei Interesse daran, das Tier bei der nächtlichen Arbeit zu stören. "Es bringt alle möglichen Dinge in die Kiste, Plastikteile, Schrauben und Muttern. Ich mache mir jetzt nicht mehr die Mühe aufzuräumen. Ich weiß genau, am nächsten Morgen ist alles wieder in der Kiste. In neunundneunzig von hundert Fällen räumt die Maus die ganze Nacht über auf." (Thomas Bergmayr, 9.1.2024)