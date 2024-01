Lidkorrektur, Penisverlängerung oder auch eine neue Haarpracht: Immer mehr Männer helfen nach, wenn es um ihren Körper geht. Für den neuen ORF-"Schauplatz" – zu sehen am Donnerstag um 21.05 Uhr – hat Tiba Marchetti mit Männern gesprochen, die sich für die Schönheit unters Messer legen. Einer von ihnen ist Martin aus Niederösterreich, er hat sich für eine Straffung seiner Augenlider entschieden und will wieder frischer aussehen, überschüssige Haut soll entfernt werden, die Operation kostet rund 5.800 Euro.

Martin bei der Lidstraffung. Foto: ORF

Marchetti spricht auch mit einem jungen Mann, der seit längerem ein Problem mit seinem Penis hat. In der Sendung will er anonym bleiben. Sein Penis sei zu kurz und auch zu dünn, in der Sauna oder am FKK-Strand fühlt er sich deshalb nicht wohl. Unbewusst würde man sich natürlich vergleichen mit anderen Männern. Er sei auch schon gespannt, wie sich sein Sexualleben durch die Operation verändern wird.

Beim Gespräch mit dem Arzt erfahren wir dann, wie man Länge gewinnen kann (das Band, mit dem der Penis am Beckenknochen angewachsen ist, wird durchtrennt) und auch, wie eine Penisverdickung abläuft (Fettgewebe aus Bauch oder Oberschenkeln wird unter die Haut in den Penis gespritzt). Nach der Operation soll dann mal für sechs Wochen Ruhe sein: kein Geschlechtsverkehr, keine Selbstbefriedigung. Rund 7.000 Euro wird den jungen Mann die Operation kosten.

Beauty-Tourismus in der Türkei

Für ihre Reportage fliegt Marchetti auch in die Türkei. Dort bieten Kliniken verschiedenste Schönheitsoperationen in Verbindung mit Sightseeing an, dieser Beauty-Tourismus boomt. Auch weil die Preise deutlich niedriger sind als hierzulande, die Technik sei aber dieselbe, betonen Ärzte dort.

Marchetti ist unter anderem bei einer Haartransplantation dabei, drei Personen bearbeiten stundenlang den Kopf eines Patienten. Vom Hinterkopf werden Haarwurzeln entnommen, dann Haarkanäle aufgemacht und die Haarwurzeln dort, wo zu wenig wuchert, eingesetzt. Die Klinik betreibt ein Info-Büro in Wien und organisiert Reise-Packages für die Schönheit, neben Bleaching, Botox, Nasenkorrekturen stehen auch ein Besuch am Bazar, die Blaue Moschee, der Bosporus auf dem Programm.

Auch Wolfgang hat sich in der Türkei behandeln lassen, vor einem Dreivierteljahr wurde eine Haartransplantation durchgeführt. Mit dem Ergebnis ist er sehr zufrieden, "kann sich sehen lassen", sagt er, "ich habe eine Freude damit". Rund acht Stunden lang wurde er operiert, dafür hat er inklusive Hotel 1.800 Euro bezahlt, rechnet Marchetti vor.

Wolfgang kann sich nach der Haartransplantation wieder "eine Frisur machen". Foto: ORF

"Wann ist man schon perfekt?"

Und wie geht es dem jungen Mann nach der Penisverlängerung und -verdickung? Ist er mit dem Ergebnis zufrieden? "Ja", sagt er, "natürlich hätte man sich gewünscht, dass man das Allerbeste rausholen könnte." Eine Verlängerung von sechs Zentimeter sei laut Recherchen möglich, das ging sich in seinem Fall nicht aus. Aber: "alles gut". Auch Martin ist mit der Lidstraffung zufrieden, er fühlt sich frischer. Und auch seine Frau findet das Ergebnis "wunderschön".

Marchetti will von Besucherinnen und Besuchern eines Kaffeehauses wissen, was sie von Schönheitsoperationen bei Männern halten. "Auch wenn man den Penis verlängern lässt, ist man trotzdem nicht perfekt", sagt eine Dame im Kaffeehaus, "auf unsere Falten sind wir stolz." Und sie stellt die richtige Frage: "Wann ist man schon perfekt?" (Astrid Ebenführer, 11.1.2024)