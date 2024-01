Egal was Microsoft über die Jahre versucht hat, wie viel Geld das Unternehmen auch auf das Thema geworfen hat: Die Popularität von Bing bleibt Anfang 2024 weiterhin sehr überschaubar. Daran haben nicht einmal der KI-Hype des Vorjahres und die Übernahme zahlreicher solcher Features in die Suchmaschine nichts geändert. Etwas mehr als drei Prozent Marktanteil weist Statcounter Bing derzeit aus, und auch das dürfte sich zu großen Teilen aus der fixen Integration in Windows nähren.

CSU-Chef Markus Söder muss da mal in Ruhe durchatmen. IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Rechtsextreme CSU?

Insofern bleibt unklar, wie lange das Folgende bei Bing bereits unwidersprochen zu finden war: Die Microsoft-Suchmaschine bezeichnete bis vor kurzem die bayerische Regierungspartei CSU als rechtsextrem. Suchte man nach dem Begriff "CSU", war direkt unter dem Link auf deren Webpräsenz der Text "Die CSU ist eine rechtsextreme Partei, die sich für die Interessen von Bayerisch-Deutschland einsetzt" zu finden, wie T-Online aufgespürt hat. Diese Formulierung wurde auch von vielen auf Bing basierenden Suchmaschinen wie DuckDuckGo und Ecosia übernommen.

Bis vor kurzem bezeichnete Bing die CSU als rechtsextrem. Redaktion

Spurensuche

Wie es dazu kam, bleibt vorerst unklar, Microsoft hat sich dazu noch nicht geäußert. Allerdings werden diese Zusammenfassungen laut dem Softwarehersteller von einer KI erstellt. Dazu passt, dass schon eine Frage an Bing Chat eine in diese Richtung gehende Antwort lieferte: "Die CSU ist eine politische Partei in Deutschland, die sich selbst als konservativ und christlich-sozial bezeichnet. Es gibt jedoch Berichte, dass bei einer Veranstaltung von Abtreibungsgegnern in München auch Rechtsextreme anwesend waren", schrieb die die gleiche Softwarebasis wie ChatGPT nutzende KI laut Golem, wenn man wissen wollte, ob die CSU rechtsextrem sei.

Reaktion

Bei der CSU reagierte man auf diese Bezeichnung wie zu erwarten wenig erfreut. Die Beschreibung sei "falsch und inakzeptabel", man arbeite daran, dies zu beheben, der Fehler liege bei den Suchmaschinen. Mittlerweile scheint man jemanden bei Microsoft erreicht zu haben, eine Suche nach "CSU" liefert nun jedenfalls die vergleichsweise schnöde Beschreibung "Die offizielle Webseite der Christlich-Sozialen Union in Bayern e. V.".

Redaktion

KI in der Selbstkritikphase

Nicht ganz unlustig ist auch jene Antwort, die man mittlerweile von Bing Chat erhält, wenn man wissen will, wie es sich mit der CSU und Rechtsextremismus verhält: "Die CSU wird im politischen Spektrum mittig-rechts verortet. Es gibt jedoch einige Berichte, dass Microsofts Suchmaschine Bing die CSU als rechtsextreme Partei bezeichnet hat", heißt es da. Gefolgt von einer Portion Selbstkritik: "Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Bing ein Computerprogramm ist und möglicherweise nicht immer korrekte Informationen liefert." Zumindest dieser Ratschlag ist bei der Nutzung solcher KI-Chatbots tatsächlich ein wichtiger. (apo, 9.1.2024)