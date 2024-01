Im neuen Spot will Apple vermitteln, wie cool es ist, sich eine Brille oder eine Maske aufzusetzen. Apple

Nachdem am Montag bekannt wurde, dass die neue VR-Brille von Apple – Vision Pro – in den USA am 2. Februar erscheinen wird, hat das US-Unternehmen auch einen dazu passenden Werbespot veröffentlicht. Dieser erinnert stark an den Spot, der zum ersten iPhone veröffentlicht worden war.

Macht euch bereit

Unter dem Titel "Get Ready" zeigt der neue Spot mehrere Szenen aus bekannten Filmen oder Serien wie "Star Wars: A New Hope", "Iron Man" oder "Zurück in die Zukunft". Immer sieht man die Protagonisten auf coole Weise Helme oder Brillen aufsetzen. Ein Effekt, den sich Apple wohl auch für seine neue Brille wünscht, gilt es doch, mit der Vision Pro in einen neuen Markt einzusteigen.

Kurz nach dem Release des Trailers wurden Vergleiche mit dem ersten iPhone-Spot gezogen, der 2007 erschien. Dieser blendete zum Start nicht "Get Ready", sondern "Hello" ein, gefolgt von Ausschnitten aus Filmen, wo die Protagonisten am Telefon ebendieses Begrüßungswort nutzen.

Get Ready | Apple Vision Pro

Apple

Zwei Stunden Akku

"Apple Vision Pro ist das fortschrittlichste Gerät der Unterhaltungselektronik, das jemals entwickelt wurde. Seine revolutionäre und magische Benutzeroberfläche wird die Art und Weise, wie wir uns verbinden, kreieren und erkunden, neu definieren", so Apples CEO Tim Cook bei der ersten Präsentation der VR-Brille im Vorjahr. Wie viele Vision Pros produziert werden, um den Markt füllen zu können, ist zwar nicht bekannt, die Produktion in den Werken in China läuft seit mehreren Wochen allerdings auf Hochtouren, wie mehrere Berichte verraten.

Der exklusive Marktstart in den USA kann mehrere Gründe haben. Vielleicht will Apple erst mit der kleinen Zehe in den Markt einsteigen, um zu sehen, wohin die Reise gehen könnte. Der Heimmarkt des US-Konzerns scheint da am geeignetsten, um sich nicht vom Start weg ein blaues Auge zu holen. Bei einem Preis von 3499 Dollar handelt es sich beim Vision Pro zunächst aber ohnehin nicht um ein Produkt für den Massenmarkt.

Auf der Apple-Website finden sich seit der Ankündigung auch neue Infos zur beigelegten Batterie. Mit dieser soll man bis zu 2,5 Stunden mit Strom versorgt werden, zumindest wenn man Videos damit schaut. Bei der Nutzung von anderen Anwendungen kann sich die Nutzungsdauer auf zwei Stunden reduzieren. Apple weist deshalb darauf hin, dass die Vision Pro auch während der Nutzung an die Stromversorgung angesteckt werden kann. Damit sei man "den ganzen Tag" versorgt.

Im Lieferumfang sind laut Apple in jedem Fall neben der Brille zwei verschiedene Kopfbänder mit unterschiedlicher Passform, Lichtversiegelungspolster, ein Frontcover für die Vision Pro, ein Poliertuch, die externe Batterie und das USB-C-Ladekabel inklusive Netzteil. Linsen für unterschiedliche Sehstärken kann man für 99 oder 149 Dollar nachkaufen. (red, 9.1.2024)