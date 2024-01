Um den Film "Saltburn" kommt man auf Social-Media derzeit kaum herum. Darin verbringt der Alleingänger und scheinbar aus problematischem Hause stammende Oliver einen Sommer lang auf dem prunkvollen Anwesen seines Schwarms Felix und dessen exzentrischen Familie. Weder die schauspielerische Leistung noch die beeindruckende Bildsprache sorgen für den Hype. Nein, es sind drei explizite Szenen, die in sozialen Medien für Furore sorgen. Eine davon ist die jetzt schon ikonische Badewannen-Szene.

Darin beobachtet Oliver durch einen Türspalt, wie Felix ein Bad nimmt und sich selbst befriedigt. Kurz darauf verlässt Felix, gespielt von "Euphoria"-Star Jacob Elordi, das Bad und lässt das Wasser ab. Oliver steigt in die Wanne, kniet sich hin und schlürft die letzten Schlucke Badewasser vom Boden der Wanne und dem Abfluss auf.

Badewasser-Drink

Die für viele verstörende Darstellung wird nun kulinarisch adaptiert. Auf Tiktok ist derzeit ein Cocktail-Rezept viral, das dem Badewasser-Gemisch optisch, aber nicht geschmacklich nachempfunden ist. Fast zwei Millionen mal wurde das Video bereits angesehen. Der sehr zweideutig aussehende Drink wird mit 75 ml Lychee-Martini, 45 ml Gin, 75 ml Kokosmilch und Eis gemixt. Der Rand wird vor dem Einschenken in Kokosmilch getunkt, um milchige Schlieren am Glas zu erzeugen. Subtilität ist bei dem Cocktail keine Zutat.

Der Nase nach

Einen bisschen weniger grausig, aber ebenso verstörend ist die Idee des Herstellers Side Hustle Vibes, mit dem man auf den "Saltburn"-Zug aufzusteigen versucht. Als Duftkerze wird das Badewasser von Jacob Elordi vermarktet. Diese ist in drei Geruchsnuancen erhältlich: Vanille, Meeresbrise und "Wohlfühlgewürz". Auf Amazon und Etsy ist die Duftkerze für die Hardcore-Fans erhältlich. Die Badewasser-Duftkerze erinnert dabei an Gwyneth Paltrows "This Smells Like Orgasm"-Kerze, dieses Mal riecht es eben nach Jacob Elordis Höhepunkt. (rec, 10.1.2024)