In Deutschland geht es momentan rund. Während die Bauern mancherorts mit Traktoren den Verkehr zum Erliegen bringen, wird ab Mittwoch ein Streik der deutschen Lokführergewerkschaft GDL den Schienenverkehr massiv beeinträchtigen: Die Beschäftigten im Personenverkehr werden von zwei Uhr an bis Freitag um 18 Uhr ihre Arbeit niederlegen. Im Güterverkehr wird der Streik bereits am Dienstag um 18 Uhr beginnen.

Ab Mittwoch zwei Uhr bis Freitag 18 Uhr stehen im deutschen Bahnverkehr die Züge still. Die ÖBB gibt über die betroffenen Verbindungen online Auskunft. IMAGO/Martin Wagner

Die Arbeitsniederlegung wird auch Auswirkungen auf die Bahnverbindungen zwischen Deutschland und Österreich haben. Deshalb rät die ÖBB Reisenden, nicht notwendige Bahnfahrten zu verschieben. Genaue Informationen zum Streik und den betroffenen Verbindungen von und nach Österreich werden laufend online aktualisiert, wie die ÖBB am Montag mitteilte. "Fahrgäste werden gebeten, nicht notwendige Bahnfahrten von und nach Deutschland zu verschieben", hieß es weiter. Die Zugbindung von ÖBB-Sparschiene- und -Standardtickets von und nach Deutschland werde aufgehoben, Nachtzugtickets können auch tagsüber genutzt werden. Tickets, die bis 8. Jänner gekauft wurden, sind länger, nämlich bis 19. Jänner, gültig.

Prinzipiell trifft der Streik zwar nicht den ÖBB-Verkehr übers Deutsche Eck, aber die Fernverbindungen der Deutschen Bahn (DB) und der ÖBB nach München oder noch weiter nach Norden. ÖBB- und DB-Kunden können mit ihren Tickets laut Informationen der APA aber auf den stündlich verkehrenden Nahverkehr Salzburg–München umsteigen. Züge der Westbahn fahren bis München, da die Lokführer nicht an der Grenze getauscht werden.

"RJ- und RJX-Züge, die planmäßig über das Deutsche Eck fahren, werden voraussichtlich fahren können", teilte die ÖBB Dienstagmittag mit. Über das Deutsche Eck gelangen österreichische Fernverkehrszüge von Salzburg nach Tirol und umgekehrt – also im weiteren Sinne von Wien nach Bregenz und zurück. Züge mit Start oder Ziel in Deutschland fahren in Österreich nur zum jeweiligen Grenzbahnhof oder fallen ganz aus. Letzteres dürfte bei den meisten Fernzügen der Fall sein, die in Deutschland starten würden, würde nicht gestreikt. Die ÖBB empfiehlt daher einmal mehr, Reisen von, nach oder über Deutschland zu verschieben.

Züge über die Brennerstrecke werden teilweise bis München geführt werden, so die ÖBB. Auch Nachtzüge sind in den Nächten von 9. auf 10. Jänner bis 11. auf 12. Jänner von den Streikmaßnahmen betroffen: "Es wird zu Ausfällen und Teilausfällen kommen", teilte die ÖBB mit. Aktuelle Informationen gibt es auf oebb.at.

Steigt man mit seinem ÖBB- oder DB-Ticket auf den bayerischen Nahverkehr der BRB (Bayerische Regiobahn) um, um von Salzburg nach München oder umgekehrt zu gelangen, braucht man für die Fahrt etwa 20 Minuten länger als normalerweise mit einem Fernverkehrszug. Freilich gibt es auch etwas weniger Komfort und keine erste Klasse.

Die Westbahn fährt unterdessen planmäßig von und nach Rosenheim und München, wie das Unternehmen am Montag bekanntgab. Ein Angebot der Westbahn, das Reisenden mit ÖBB- oder DB-Tickets einen Umstieg auf Westbahnzüge ermöglichen sollte, schlugen die größeren Bahnen indes laut Westbahn-Angaben aus. Welche Kompensation die mehrheitlich private Westbahn mit ihrem größten Teileigentümer, dem Industriellen Hans Peter Haselsteiner, von den beiden gänzlich staatlichen Bahnunternehmen dafür erhalten wollte, ließ die Westbahn unbeantwortet.

Die Westbahn, bei ihr ist auch die französische Staatsbahn SNFC als Teileigentümerin an Bord, fährt an Wochentagen fünfmal ab Wien über Salzburg nach München und retour. Jeder Zug hat etwa 500 Plätze. Da sie mit ihren Lokführern durchfährt, sollte es keine Schwierigkeiten wegen des GDL-Streiks geben. Bei ÖBB-Zügen werden die Lokführer an den Grenzbahnhöfen getauscht. Es fehlt streikbedingt also die deutsche Ablöse zur Weiterfahrt.

Vonseiten der Deutschen Bahn heißt es, dass alle Fahrgäste, die ihre für Mittwoch, 10. Jänner 2024, bis Freitag, 12. Jänner 2024, geplante Reise aufgrund des Streiks der GDL verschieben möchten, ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen können. Die Zugbindung sei aufgehoben. Das Ticket gelte dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Zudem hätten Fahrgäste im Rahmen einer Sonderkulanz auch die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen und bereits am Dienstag, 9. Jänner 2024, zu fahren. (APA, red, 9.1.2024)