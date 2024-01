Wiener wurde 2019 zur Abgeordneten gewählt. Nun will sie sich wieder Tätigkeiten abseits der Politik widmen

In einer persönlichen Erklärung gab Wiener am Dienstag ihren Rückzug aus dem EU-Parlament bekannt. IMAGO

Brüssel – Sarah Wiener wird bei der Wahl zum EU-Parlament im Juni 2024 nicht mehr antreten. "2024 ist für mich ein Neuanfang, wieder einmal, und die Chance, neue Wege zu beschreiten. Ich werde nicht mehr für die kommende Legislaturperiode im EU-Parlament kandidieren", gab Wiener am Dienstag bekannt. Die in Deutschland geborene Wiener kandidierte 2019 für die österreichischen Grünen und wurde zur Abgeordneten gewählt.

Wiener war zuletzt Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie stellvertretendes Mitglied in den Ausschüssen für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Sie habe sich in der vielfältigen grünen Fraktion in Brüssel und Straßburg geschätzt und aufgenommen gefühlt, betonte die ehemalige Fernsehköchin.

Sarah-Wiener-Stiftung

In Zukunft möchte sich Wiener intensiver um die gemeinnützige Sarah-Wiener-Stiftung kümmern. Diese sei zur größten Ernährungsinitiative Deutschlands herangewachsen und habe bereits rund 1,25 Millionen Kindern in Deutschland das Kochen beigebracht. "Daneben werde ich auch die eine oder andere Tätigkeit vor meiner Zeit als Politikerin wieder aufnehmen und freue mich darauf, wieder Herrin meines selbstgestalteten bunten Lebens sein zu dürfen", betonte die Abgeordnete.

"Ich bin überzeugt, dass sich am Ende das Gute und Richtige durchsetzen wird. Es braucht in diesen Zeiten eine Allianz der Vernünftigen, die auf die Wissenschaft hört und eine zukunftsfähige Vision für Mensch, Natur und Tier verfolgt, die berücksichtigt, wer wir sind und wer wir sein wollen", erklärte sie zum Abschied. (APA, 9.1.2024)