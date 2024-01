Im Tiroler Ötztal kam es zu einem Gondelunfall (Symbolfoto). APA/BARBARA GINDL

Oetz – Im Skigebiet Hochoetz im Tiroler Ötztal ist es am Dienstag zu einem Gondelabsturz gekommen, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. In der Gondel befanden sich vier Personen, die beim Unfall schwer verletzt wurden, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Laut bisherigen Informationen war ein Baum umgestürzt und auf das Tragseil gefallen, woraufhin die Gondel in die Tiefe stürzte. Rettungskräfte waren an Ort und Stelle.

Die Verletzten wurden per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. APA/ZOOM.TIROL

Über die Identität der Schwerverletzten war vorerst nichts bekannt. Die weiteren Gäste wurden über die Lautsprecheranlagen der Bahn informiert und befanden sich mittlerweile am Berg oder wieder im Tal, hieß es seitens des Bergbahnunternehmens.

Der Betrieb der Acherkogelbahn wurde eingestellt, auf der Webcam war der stehende Lift zu sehen. (luza, 9.1.2024)