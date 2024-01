USA Nach Notlandung: Boeing hat Schrauben locker

Nach der Notlandung einer Boeing 737 MAX 9 in den USA hat die Fluggesellschaft United Airlines lockere Schrauben in mehreren Maschinen dieses Typs gefunden. Am Freitag hatte eine Boeing 737 MAX 9 der Fluggesellschaft Alaska Airlines kurz nach dem Start ein Teil der Kabinenwand verloren